У місті на Волині відбудуться змагання з мотокросу
Сьогодні, 21:36
10-го жовтня у місті Нововолинськ в районі 3-ї шахти відбудуться змагання з мотокросу за кубок міста.
Мінімальний допустимий вік учасників – з 4-х років. Про це повідомляє БУГ.
Організатори очікують на понад 50 учасників змагань у трьох вікових категоріях, допускаються до участі в змаганнях діти з 4-х років.
Жителів Нововолинська запрошують на змагання до СТК Волинь (територія шахти №3) на 12:00.
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Мінімальний допустимий вік учасників – з 4-х років. Про це повідомляє БУГ.
Організатори очікують на понад 50 учасників змагань у трьох вікових категоріях, допускаються до участі в змаганнях діти з 4-х років.
Жителів Нововолинська запрошують на змагання до СТК Волинь (територія шахти №3) на 12:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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