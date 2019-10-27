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У місті на Волині відбудуться змагання з мотокросу

У місті на Волині відбудуться змагання з мотокросу
10-го жовтня у місті Нововолинськ в районі 3-ї шахти відбудуться змагання з мотокросу за кубок міста.

Мінімальний допустимий вік учасників – з 4-х років. Про це повідомляє БУГ.

Організатори очікують на понад 50 учасників змагань у трьох вікових категоріях, допускаються до участі в змаганнях діти з 4-х років.

Жителів Нововолинська запрошують на змагання до СТК Волинь (територія шахти №3) на 12:00.

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Теги: Нововолинськ, змагання, мотокрос
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