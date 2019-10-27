У місті на Волині відбудуться змагання з мотокросу





Мінімальний допустимий вік учасників – з 4-х років. Про це повідомляє



Організатори очікують на понад 50 учасників змагань у трьох вікових категоріях, допускаються до участі в змаганнях діти з 4-х років.



Жителів Нововолинська запрошують на змагання до СТК Волинь (територія шахти №3) на 12:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го жовтня у місті Нововолинськ в районі 3-ї шахти відбудуться змагання з мотокросу за кубок міста.Мінімальний допустимий вік учасників – з 4-х років. Про це повідомляє БУГ Організатори очікують на понад 50 учасників змагань у трьох вікових категоріях, допускаються до участі в змаганнях діти з 4-х років.Жителів Нововолинська запрошують на змагання до СТК Волинь (територія шахти №3) на 12:00.

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