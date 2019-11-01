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На Волині судили депутатку через декларацію про доходи

На Волині судили депутатку через декларацію про доходи
Ковельський міськрайонний суд притягнув до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, депутатку Зеленської сільської ради.

Про це пише Ковель медіа.

З’ясувалося, що вона несвоєчасно подала до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічні декларації про майно та доходи за 2018 та 2019 роки, чим порушила ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції».

Під час розгляду справи у суді обраниця громади свою провину у вчиненні інкримінованого їй адміністративного правопорушення визнала, сказала, що вчасно не подала декларацію через неуважність.

Головуючий у справі суддя В’ячеслав Лесик визнав депутатку винною та оштрафував її на мінімальну суму – п’ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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Теги: декларація, суд, корупція, депутатка
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