На Волині судили депутатку через декларацію про доходи





Про це пише



З’ясувалося, що вона несвоєчасно подала до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічні декларації про майно та доходи за 2018 та 2019 роки, чим порушила ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції».



Під час розгляду справи у суді обраниця громади свою провину у вчиненні інкримінованого їй адміністративного правопорушення визнала, сказала, що вчасно не подала декларацію через неуважність.



Головуючий у справі суддя В’ячеслав Лесик визнав депутатку винною та оштрафував її на мінімальну суму – п’ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд притягнув до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, депутатку Зеленської сільської ради.Про це пише Ковель медіа З’ясувалося, що вона несвоєчасно подала до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічні декларації про майно та доходи за 2018 та 2019 роки, чим порушила ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції».Під час розгляду справи у суді обраниця громади свою провину у вчиненні інкримінованого їй адміністративного правопорушення визнала, сказала, що вчасно не подала декларацію через неуважність.Головуючий у справі суддявизнав депутатку винною та оштрафував її на мінімальну суму – п’ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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