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Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату

Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату
У Нововолинському ліцеї №1 відкрили ресурсну кімнату.

Це спеціально організований простір для розвитку та гармонійного психоемоційного стану дітей, які мають у цьому потребу, повідомляє Нововолинськ.com.ua.

На облаштування інклюзивного простору виділили близько 30-ти тисяч гривень з міського бюджету та 10 тисяч гривень – спонсорських коштів.

“У нас у школі є дитина з особливими освітніми потребами, навчається у 3-му класі. Тому виникла потреба облаштувати ресурсну кімнату, на яку витратили 30 тисяч гривень із міського бюджету і близько 10-ти тисяч спонсорських коштів“, – зазначив директор закладу Сергій Мороз.

Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату
Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату
Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату

Ресурсна кімната поділена на зони: спортивна або реабілітаційна, навчальна та сенсорна. Завдяки такому організованому простору з дітками можуть проводити індивідуальні заняття та корекційно-розвиткову роботу різні спеціалісти.

Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату
Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату
Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату

“Метою створення кімнати стала потреба у комфортних умовах для дітей із особливими освітніми потребами. Тут зможуть займатися дітки із різними нозологіями. Тут їм буде легше адаптуватися до школи, покращиться процес соціалізації”, – розповіла практичний психолог Нововолинського ліцею №1 Олена Хомюк.

На сьогодні в ліцеї №1 навчається одна дитина з особливими освітніми потребами. За словами начальниці управління освіти Ольги Лакиш, практично всі заклади загальної середньої освіти, у яких є діти з особливими освітніми потребами, мають ресурсні кімнати, окрім школи №3. Причина – недостатня кількість приміщень. Однак головна освітянка міста зазначила, що над цим питанням нині працюють і намагаються оптимізувати процес, аби вдалося облаштувати кімнату й там.

Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату
Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату
Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату

Загалом у Нововолинських закладах загальної середньої освіти з особливими освітніми потребами навчаються 24 дитини. Найбільше – у школі №2, тому там функціонують дві ресурсних кімнати.

До слова, з початку жовтня у дитсадках №2 та №8 функціонують інклюзивні групи.
Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату
Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату
Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату
Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату
Для гармонійного психоемоційного стану дітей: у волинській школі відкрили ресурсну кімнату


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Теги: Нововолинськ, школа, ресурсна кімната
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