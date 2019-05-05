«Досягав найвищої майстерності перевтілення»: у Луцьку помер актор драмтеатру

Ісаак Каленикович Пуц.



Про це інформують на



Трудову діяльність розпочав у 1955 році артистом драми Волинського обласного музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.



За роки своєї акторської діяльності він зіграв понад 250 ролей.



Серед них: Сеньйор Монтеккі - “Чума на дві родини ваші” Г.Горіна, Кум - “Кайдашева сімя” І.Нечуя-Левицького, Виборний – “Наталка Полтавка” І.Котляревського, Дудукін – “Без вини винні” О.М.Островського, Греміо – “Приборкання норовливої” В.Шекспіра, Сеньйор Фернандо - "Дерева помирають стоячи" А.Касона, Гервасій - "Мартин Боруля" І. Карпенка-Карого, Сорокотисячников - "Суєта" І.Карпенка-Карого, Матвій Голуб - "Прости і помилуй" М.Кузьо, Кочубей - "Одкровення від Мазепи" Олелька Островського та інші.



Роль Зенона у виставі "У.Б.Н” Г.Тельнюк – велика творча перемога актора, де в повній мірі продемонстровано талант і досвід роботи, вміння працювати з граничною самовіддачею і чітку громадянську позицію митця.



Газета “Віче” за 6 червня 2002 року пише: “В тім слово “зіграв” якось і не дуже підходить – Ісак Каленикович досягає найвищої майстерності перевтілення, здається, що його внутрішній світ так близько від внутрішнього світу Зенона, що він просто живе його життям”.



В квітні 1990 року йому присвоїли звання заслуженого артиста України. На фестивалі “Прем’єри сезону - 2003” за роль Зенона у виставі Г.Тельнюк “У.Б.Н.” Ісака Калениковича нагородили дипломом за перемогу у номінації “Краща чоловіча роль”. А в 2004 році його нагородили дипломом за роль Виборного у виставі “Наталка Полтавка” І.Котляревського в номінації “Краща чоловіча роль другого плану”.



За плідну творчу працю Ісааку Калениковичу присудили премію імені Агатангела Кримського.



Інфрмаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колективу театру.

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