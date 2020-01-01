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Волиняни збирають допомогу для погорільців з Луганщини

Волиняни збирають допомогу для погорільців з Луганщини
У Свято-Димитрівському окрузі Ковельського деканату збирають речі та їжу постраждалим унаслідок великих пожеж на Луганщині.

Про це інформують на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Військові капелани 14-ї ОМБр, які перебувають на Сході, просять небайдужих допомогти тим, хто втратив майно й опинився в біді.

«Збираємо дитячий і дорослий одяг, постіль, ковдри, а також харчі! У нас є з надлишком вживаних речей, які займають місце, зробімо крок милосердя для постраждалих! Саме так роблять усі люди, які називаються християнами!», — зазначають вони.

Збір проводитимуть до 23 жовтня при храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона в с. Люблинець. До спільної допомоги запрошують і панотців.

Телефон настоятеля протоієрея Матвія Олійника: (097) 768-40-08.

Цього тижня на Луганщині спалахнула друга масштабна пожежа, ліквідація якої ще триває. Знищені тисячі гектарів лісових насаджень, ряд населених пунктів та сотні будівель.

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Теги: пожежа, Луганщина, ліс, допомога
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