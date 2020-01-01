Волиняни збирають допомогу для погорільців з Луганщини





Про це інформують на сайті



Військові капелани 14-ї ОМБр, які перебувають на Сході, просять небайдужих допомогти тим, хто втратив майно й опинився в біді.



«Збираємо дитячий і дорослий одяг, постіль, ковдри, а також харчі! У нас є з надлишком вживаних речей, які займають місце, зробімо крок милосердя для постраждалих! Саме так роблять усі люди, які називаються християнами!», — зазначають вони.



Збір проводитимуть до 23 жовтня при храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона в с. Люблинець. До спільної допомоги запрошують і панотців.



Телефон настоятеля протоієрея Матвія Олійника: (097) 768-40-08.



Цього тижня на Луганщині спалахнула друга масштабна пожежа, ліквідація якої ще триває. Знищені тисячі гектарів лісових насаджень, ряд населених пунктів та сотні будівель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Свято-Димитрівському окрузі Ковельського деканату збирають речі та їжу постраждалим унаслідок великих пожеж на Луганщині.Про це інформують на сайті Волинської єпархії ПЦУ Військові капелани 14-ї ОМБр, які перебувають на Сході, просять небайдужих допомогти тим, хто втратив майно й опинився в біді.«Збираємо дитячий і дорослий одяг, постіль, ковдри, а також харчі! У нас є з надлишком вживаних речей, які займають місце, зробімо крок милосердя для постраждалих! Саме так роблять усі люди, які називаються християнами!», — зазначають вони.Збір проводитимуть до 23 жовтня при храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона в с. Люблинець. До спільної допомоги запрошують і панотців.Телефон настоятеля протоієреяЦього тижня на Луганщині спалахнула друга масштабна пожежа, ліквідація якої ще триває. Знищені тисячі гектарів лісових насаджень, ряд населених пунктів та сотні будівель.

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