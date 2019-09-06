«Обгризли всі дерева і лізуть у хату»: у місті на Волині люди потерпають від небезпечного шкідника





Про це пише



Як зазначають фахівці, павутинні гнізда свідчить про другу фазу активності шкідника. Їх варто спалювати. Щодо міграції гусені з дерев, то шкідники вже почали шукати безпечне місце для зимівлі.



Місцева жителька Тетяна розповідає, що з волохатою гусінню бореться вже другий рік, але безрезультатно.



«Використовувала ті засоби, які радили в міській раді. Палила гнізда. Ніякого результату це не принесло, усі дерева обгризли торік й цього року теж. Страшно дивитися на цю пошесть. Зжерли все й тепер лізуть у хату», – розповідає жінка.





Минулого року в Рожищі вперше виявили одного з





Цьогоріч також очікували значної чисельності шкідника. Про це інформувала провідна спеціалістка відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків, управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Галина Соць.



Як бачимо, усі прогнози справдилися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищани почали помічати на деревах у місті гнізда з павутиною, а волохата гусінь лазить повсюди, забирається навіть у помешкання до людей.Про це пише Район.Рожище Як зазначають фахівці, павутинні гнізда свідчить про другу фазу активності шкідника. Їх варто спалювати. Щодо міграції гусені з дерев, то шкідники вже почали шукати безпечне місце для зимівлі.Місцева жителькарозповідає, що з волохатою гусінню бореться вже другий рік, але безрезультатно.«Використовувала ті засоби, які радили в міській раді. Палила гнізда. Ніякого результату це не принесло, усі дерева обгризли торік й цього року теж. Страшно дивитися на цю пошесть. Зжерли все й тепер лізуть у хату», – розповідає жінка.Минулого року в Рожищі вперше виявили одного з найнебезпечніших карантинних організмів – американського білого метелика. Тоді вжили заходів з локалізації та ліквідації, запровадили карантинний режим на території всього міста – 1022,3 гектара.Цьогоріч також очікували значної чисельності шкідника. Про це інформувала провідна спеціалістка відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків, управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Волинській областіЯк бачимо, усі прогнози справдилися.

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