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«Обгризли всі дерева і лізуть у хату»: у місті на Волині люди потерпають від небезпечного шкідника

«Обгризли всі дерева і лізуть у хату»: у місті на Волині люди потерпають від небезпечного шкідника
Рожищани почали помічати на деревах у місті гнізда з павутиною, а волохата гусінь лазить повсюди, забирається навіть у помешкання до людей.

Про це пише Район.Рожище.

Як зазначають фахівці, павутинні гнізда свідчить про другу фазу активності шкідника. Їх варто спалювати. Щодо міграції гусені з дерев, то шкідники вже почали шукати безпечне місце для зимівлі.

Місцева жителька Тетяна розповідає, що з волохатою гусінню бореться вже другий рік, але безрезультатно.

«Використовувала ті засоби, які радили в міській раді. Палила гнізда. Ніякого результату це не принесло, усі дерева обгризли торік й цього року теж. Страшно дивитися на цю пошесть. Зжерли все й тепер лізуть у хату», – розповідає жінка.

«Обгризли всі дерева і лізуть у хату»: у місті на Волині люди потерпають від небезпечного шкідника
«Обгризли всі дерева і лізуть у хату»: у місті на Волині люди потерпають від небезпечного шкідника

Минулого року в Рожищі вперше виявили одного з найнебезпечніших карантинних організмів – американського білого метелика. Тоді вжили заходів з локалізації та ліквідації, запровадили карантинний режим на території всього міста – 1022,3 гектара.

«Обгризли всі дерева і лізуть у хату»: у місті на Волині люди потерпають від небезпечного шкідника
«Обгризли всі дерева і лізуть у хату»: у місті на Волині люди потерпають від небезпечного шкідника

Цьогоріч також очікували значної чисельності шкідника. Про це інформувала провідна спеціалістка відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків, управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Галина Соць.

Як бачимо, усі прогнози справдилися.

«Обгризли всі дерева і лізуть у хату»: у місті на Волині люди потерпають від небезпечного шкідника
«Обгризли всі дерева і лізуть у хату»: у місті на Волині люди потерпають від небезпечного шкідника
«Обгризли всі дерева і лізуть у хату»: у місті на Волині люди потерпають від небезпечного шкідника

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Теги: гусінь, Рожище, шкідник
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