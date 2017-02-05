На лікування до Німеччини відправили 13 українських військових
Сьогодні, 22:19
Спеціально оснащеним медичним літаком Бундесверу на лікування до Німеччини відправили 13 українських військових з важкими травмами, серед яких і одна з курсанток Української військово-медичної академії Олександра Гуй, що постраждала внаслідок наїзду п’яного майора.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Медична евакуація українських військових транспортним літаком A310 до Німеччини відбулась вже вдесяте, повідомили 6 жовтня на брифінгу в аеропорті «Бориспіль».
Як розповіли Посол Федеративної Республіки Німеччини Анка Фельдгузен та керівник групи лікарів Бундесверу, старший лікар д-р Фішер, група з шести німецьких лікарів підготувала так звану стратегічну авіаційну медичну евакуацію. У Головному військовому клінічному госпіталі Києва вони разом з українськими офіцерами медичної служби вивчили медичні висновки, поспілкувались з пацієнтами та визначили 13 військовослужбовців, яких доправлять на лікування в госпіталі Бундесверу у трьох містах - Берліні, Ульмі, Кобленці.
Як повідомила під час брифінгу німецька сторона, загалом за останні шість років до Німеччини вже доставили 139 пацієнтів.
Проєкт стартував у 2014 році, коли на літаках екстрено вивозили поранених демонстрантів Євромайдану. Але нині у Німеччині вже не займаються невідкладними випадками, а надають допомогу в лікуванні складних травм, що потребують тривалого лікування.
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Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Медична евакуація українських військових транспортним літаком A310 до Німеччини відбулась вже вдесяте, повідомили 6 жовтня на брифінгу в аеропорті «Бориспіль».
Як розповіли Посол Федеративної Республіки Німеччини Анка Фельдгузен та керівник групи лікарів Бундесверу, старший лікар д-р Фішер, група з шести німецьких лікарів підготувала так звану стратегічну авіаційну медичну евакуацію. У Головному військовому клінічному госпіталі Києва вони разом з українськими офіцерами медичної служби вивчили медичні висновки, поспілкувались з пацієнтами та визначили 13 військовослужбовців, яких доправлять на лікування в госпіталі Бундесверу у трьох містах - Берліні, Ульмі, Кобленці.
Як повідомила під час брифінгу німецька сторона, загалом за останні шість років до Німеччини вже доставили 139 пацієнтів.
Проєкт стартував у 2014 році, коли на літаках екстрено вивозили поранених демонстрантів Євромайдану. Але нині у Німеччині вже не займаються невідкладними випадками, а надають допомогу в лікуванні складних травм, що потребують тривалого лікування.
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