На лікування до Німеччини відправили 13 українських військових

Олександра Гуй, що постраждала внаслідок наїзду п’яного майора.



Про це повідомляє кореспондент



Медична евакуація українських військових транспортним літаком A310 до Німеччини відбулась вже вдесяте, повідомили 6 жовтня на брифінгу в аеропорті «Бориспіль».



Як розповіли Посол Федеративної Республіки Німеччини Анка Фельдгузен та керівник групи лікарів Бундесверу, старший лікар д-р Фішер, група з шести німецьких лікарів підготувала так звану стратегічну авіаційну медичну евакуацію. У Головному військовому клінічному госпіталі Києва вони разом з українськими офіцерами медичної служби вивчили медичні висновки, поспілкувались з пацієнтами та визначили 13 військовослужбовців, яких доправлять на лікування в госпіталі Бундесверу у трьох містах - Берліні, Ульмі, Кобленці.





Як повідомила під час брифінгу німецька сторона, загалом за останні шість років до Німеччини вже доставили 139 пацієнтів.



Проєкт стартував у 2014 році, коли на літаках екстрено вивозили поранених демонстрантів Євромайдану. Але нині у Німеччині вже не займаються невідкладними випадками, а надають допомогу в лікуванні складних травм, що потребують тривалого лікування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціально оснащеним медичним літаком Бундесверу на лікування до Німеччини відправили 13 українських військових з важкими травмами, серед яких і одна з курсанток Української військово-медичної академії, що постраждала внаслідок наїзду п’яного майора.Про це повідомляє кореспондент Укрінформу Медична евакуація українських військових транспортним літаком A310 до Німеччини відбулась вже вдесяте, повідомили 6 жовтня на брифінгу в аеропорті «Бориспіль».Як розповіли Посол Федеративної Республіки Німеччинита керівник групи лікарів Бундесверу, старший лікар д-р, група з шести німецьких лікарів підготувала так звану стратегічну авіаційну медичну евакуацію. У Головному військовому клінічному госпіталі Києва вони разом з українськими офіцерами медичної служби вивчили медичні висновки, поспілкувались з пацієнтами та визначили 13 військовослужбовців, яких доправлять на лікування в госпіталі Бундесверу у трьох містах - Берліні, Ульмі, Кобленці.Як повідомила під час брифінгу німецька сторона, загалом за останні шість років до Німеччини вже доставили 139 пацієнтів.Проєкт стартував у 2014 році, коли на літаках екстрено вивозили поранених демонстрантів Євромайдану. Але нині у Німеччині вже не займаються невідкладними випадками, а надають допомогу в лікуванні складних травм, що потребують тривалого лікування.

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