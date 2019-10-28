На дні Світового океану лежить 14 мільйонів тонн мікропластику





Як передає



Зазначається, що це в 35 разів більше кількості пластику, який, як вважається, плаває на поверхні океану.



Дослідники кажуть, що робота, опублікована у науковому виданні Frontiers in Marine Science, є першою глобальною оцінкою мікропластику - шматочків пластику розміром менше як 5 міліметрів - на океанічному дні.



За допомогою роботизованого підводного човна команда експертів зібрала зразки глибоководних відкладень на глибині до 3000 метрів із шести місць у Великій Австралійській затоці, на відстані до 380 кілометрів від узбережжя Південної Австралії.



Аналіз 51 відібраної проби показав, що на грам осаду в середньому припадає 1,26 шматка мікропластику.



За словами Джастін Баретт з CISRO, пластик, який потрапляє в океан, псується і руйнується, перетворюючись в мікропластик, який осідає на дні океану.



Співавторка дослідження, Деніс Гардесті, зазначає, що пластик на океанському дні — це насправді незначна частка всього пластику, що опиняється в океані. Найбільше його, на її думку, накопичується в прибережних районах.



Вчені назвали пластикове сміття «однією з основних екологічних проблем цього покоління». На їх думку, проблема буде тільки погіршуватися, оскільки в найближчі роки очікується зростання виробництва пластику і забруднення навколишнього середовища.



Нещодавнє дослідження показало, що навіть якщо людство здійснить негайні і скоординовані на глобальному рівні зусилля зі скорочення споживання пластику, до 2040 року все одно залишиться близько 710 мільйонів метричних тонн пластику, які будуть забруднювати навколишнє середовище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CISRO), на дні Світового океану знаходиться 14 мільйонів метричних тонн мікропластику.Як передає Укрінформ , про це повідомляє CNN Зазначається, що це в 35 разів більше кількості пластику, який, як вважається, плаває на поверхні океану.Дослідники кажуть, що робота, опублікована у науковому виданні Frontiers in Marine Science, є першою глобальною оцінкою мікропластику - шматочків пластику розміром менше як 5 міліметрів - на океанічному дні.За допомогою роботизованого підводного човна команда експертів зібрала зразки глибоководних відкладень на глибині до 3000 метрів із шести місць у Великій Австралійській затоці, на відстані до 380 кілометрів від узбережжя Південної Австралії.Аналіз 51 відібраної проби показав, що на грам осаду в середньому припадає 1,26 шматка мікропластику.За словамиз CISRO, пластик, який потрапляє в океан, псується і руйнується, перетворюючись в мікропластик, який осідає на дні океану.Співавторка дослідження,, зазначає, що пластик на океанському дні — це насправді незначна частка всього пластику, що опиняється в океані. Найбільше його, на її думку, накопичується в прибережних районах.Вчені назвали пластикове сміття «однією з основних екологічних проблем цього покоління». На їх думку, проблема буде тільки погіршуватися, оскільки в найближчі роки очікується зростання виробництва пластику і забруднення навколишнього середовища.Нещодавнє дослідження показало, що навіть якщо людство здійснить негайні і скоординовані на глобальному рівні зусилля зі скорочення споживання пластику, до 2040 року все одно залишиться близько 710 мільйонів метричних тонн пластику, які будуть забруднювати навколишнє середовище.

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