У Луцьку горе-бізнесмен позичив 450 тисяч гривень і не збирався їх повертати
Сьогодні, 01:24
В обласному центрі Волині чоловік позичив у чотирьох осіб понад 450 тисяч гривень на ведення бізнесу. Однак гроші назад повертати він не збирався.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, з середини 2013 року по лютий 2016 року волинянин позичив в чотирьох осіб гроші на загальну суму 452 тисячі 766 гривень. Позичальник говорив, що кошти йому потрібні для ведення бізнесу у сфері деревообробної промисловості та придбання сировини, а також у сфері перепродажу об`єктів нерухомості (квартир). Попри те, що шахрай писав розписку, наміру повертати гроші він не мав.
Також, будучи фізичною особою-підприємцем, обвинувачений використовував найману працю без належно оформлених документів.
У суді волинянин не визнав вину по жодному з епізодів. Він відкидав звинувачення, що позичав гроші, або ж говорив, що кошти повернув.
Дослідивши докази та вислухавши потерпілих, суд визнав чоловіка винним, призначивши покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, яке все ж змінив на умовне покарання терміном на три роки.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, з середини 2013 року по лютий 2016 року волинянин позичив в чотирьох осіб гроші на загальну суму 452 тисячі 766 гривень. Позичальник говорив, що кошти йому потрібні для ведення бізнесу у сфері деревообробної промисловості та придбання сировини, а також у сфері перепродажу об`єктів нерухомості (квартир). Попри те, що шахрай писав розписку, наміру повертати гроші він не мав.
Також, будучи фізичною особою-підприємцем, обвинувачений використовував найману працю без належно оформлених документів.
У суді волинянин не визнав вину по жодному з епізодів. Він відкидав звинувачення, що позичав гроші, або ж говорив, що кошти повернув.
Дослідивши докази та вислухавши потерпілих, суд визнав чоловіка винним, призначивши покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, яке все ж змінив на умовне покарання терміном на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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