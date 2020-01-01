Луцькі родини, які виховують дітей з ДЦП, влаштували флешмоб. ВІДЕО

Чотири родини, різні історії та один діагноз на всіх. У Всесвітній День інформування про дитячий церебральний параліч Суспільне поспілкувалося з батьками, які виховують дітей з діагнозом ДЦП.Два роки тому жінки, які виховують дітей з дитячим церебральним паралічем об'єдналися в громадську організацію "Кольорова капустинка". Нині в організації - 23 родини, які підтримують одна одну і діляться досвідом.Цієї неділі батьки та діти влаштували ходу до Всесвітнього дня інформування про ДЦП. Учасники пов’язали на руки зелені стрічки та під яскравими парасольками разом пройшлися містом."Не опускати руки", - як лучанки, які виховують дітей з ДЦП, допомагають одна однійСуспільне Волинь"Не опускати руки", - як лучанки, які виховують дітей з ДЦП, допомагають одна однійПро своє ставлення до діагнозу "ДЦП", проблеми із якими зіштовхуються батьки дітей, мрії та сподівання Суспільному розповіли родини Єрофеєвих, Бруяк, Лук'янюків та Дорофеєвих.