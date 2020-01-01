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Луцькі родини, які виховують дітей з ДЦП, влаштували флешмоб. ВІДЕО

Луцькі родини, які виховують дітей з ДЦП, влаштували флешмоб. ВІДЕО
Чотири родини, різні історії та один діагноз на всіх. У Всесвітній День інформування про дитячий церебральний параліч Суспільне поспілкувалося з батьками, які виховують дітей з діагнозом ДЦП.

Два роки тому жінки, які виховують дітей з дитячим церебральним паралічем об'єдналися в громадську організацію "Кольорова капустинка". Нині в організації - 23 родини, які підтримують одна одну і діляться досвідом.

Цієї неділі батьки та діти влаштували ходу до Всесвітнього дня інформування про ДЦП. Учасники пов’язали на руки зелені стрічки та під яскравими парасольками разом пройшлися містом.

"Не опускати руки", - як лучанки, які виховують дітей з ДЦП, допомагають одна однійСуспільне Волинь
"Не опускати руки", - як лучанки, які виховують дітей з ДЦП, допомагають одна одній

Про своє ставлення до діагнозу "ДЦП", проблеми із якими зіштовхуються батьки дітей, мрії та сподівання Суспільному розповіли родини Єрофеєвих, Бруяк, Лук'янюків та Дорофеєвих.


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Теги: ДЦП, флешмоб
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