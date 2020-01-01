В Україні скасували паперову книгу скарг, – Мінекономіки
Сьогодні, 02:15
В Україні набув чинності наказ Мінекономіки, який скасовує обов'язковість ведення Книги відгуків і пропозицій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
"Мінекономіки замінило паперову Книгу відгуків і пропозицій на сучасні цифрові інструменти захисту прав споживачів", - йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби, на адміністрування Книги відгуків і пропозицій, яка знаходилася в кожному торговому відділі і в кожному залі закладу громадського харчування, в рік витрачали 44 млн грн. Також у цю суму включалися організаційні витрати, призначення відповідального за неї, розгляд скарг.
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
"Мінекономіки замінило паперову Книгу відгуків і пропозицій на сучасні цифрові інструменти захисту прав споживачів", - йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби, на адміністрування Книги відгуків і пропозицій, яка знаходилася в кожному торговому відділі і в кожному залі закладу громадського харчування, в рік витрачали 44 млн грн. Також у цю суму включалися організаційні витрати, призначення відповідального за неї, розгляд скарг.
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