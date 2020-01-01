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Обминав навіть шкільний автобус: на Волині почали ремонтувати вщент розбиту дорогу

Обминав навіть шкільний автобус: на Волині почали ремонтувати вщент розбиту дорогу
У селі Михлин Горохівського району розпочали ремонт дороги, яка перебуває в жахливому стані.

Про це повідомляє Район.Горохів.

У дні негоди до села фактично неможливо було дістатися. Навіть шкільний автобус змушений був їздити іншим шляхом.

Зокрема, на фотографіях в.о. старости Михлинського старостинського округу Яніни Онищук видно, як дорога буквально тоне в болоті.

Обминав навіть шкільний автобус: на Волині почали ремонтувати вщент розбиту дорогу
Обминав навіть шкільний автобус: на Волині почали ремонтувати вщент розбиту дорогу
Обминав навіть шкільний автобус: на Волині почали ремонтувати вщент розбиту дорогу
Обминав навіть шкільний автобус: на Волині почали ремонтувати вщент розбиту дорогу
Обминав навіть шкільний автобус: на Волині почали ремонтувати вщент розбиту дорогу
Обминав навіть шкільний автобус: на Волині почали ремонтувати вщент розбиту дорогу
Обминав навіть шкільний автобус: на Волині почали ремонтувати вщент розбиту дорогу

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Теги: Михлин, дорога, ремонт
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