Обминав навіть шкільний автобус: на Волині почали ремонтувати вщент розбиту дорогу





Про це повідомляє



У дні негоди до села фактично неможливо було дістатися. Навіть шкільний автобус змушений був їздити іншим шляхом.



Зокрема, на фотографіях в.о. старости Михлинського старостинського округу Яніни Онищук видно, як дорога буквально тоне в болоті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Михлин Горохівського району розпочали ремонт дороги, яка перебуває в жахливому стані.Про це повідомляє Район.Горохів У дні негоди до села фактично неможливо було дістатися. Навіть шкільний автобус змушений був їздити іншим шляхом.Зокрема, на фотографіях в.о. старости Михлинського старостинського округувидно, як дорога буквально тоне в болоті.

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