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Вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року, – ВООЗ

Вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року, – ВООЗ
Вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Про це повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреєсус, пише Радіо Свобода.

«Ми потребуємо вакцину, і є надія, що до кінця цього року ми зможемо її отримати. Є надія», – сказав Тедрос під час зустрічі Виконавчої ради ВООЗ.

Британська компанія AstraZeneca нещодавно оголосила, що її кандидат на вакцину дійшов до останньої фази тестувань у США. Втім, 9 вересня вона вирішила тимчасово зупинити випробування після того, як в одного з учасників досліджень виявили незрозумілу хворобу. Через кілька днів випробування відновили.

Базована в Британії компанія The Cambridge повідомила, що випробування її вакцини будуть здійснені майже на 30 тисячах людей різного расового, етнічного і географічного походження.

Два інші кандидати на вакцини почали проходити останню стадію тестування цього літа на десятках тисяч людей в США. Одна з цих вакцин була створена Національним інститутом здоров’я США і виробляється компанією Moderna Inc., а інша спільно розробляється американською фірмою Pfizer Inc. і німецькою компанією BioNTech.

Про реєстрацію першої у світі вакцини від COVID-19 вже заявили в Росії. Медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини «Спутнік-V», бо третя, остання фаза випробувань вакцини ще не завершена.

ВООЗ розраховує до кінця 2021 року забезпечити два мільярди доз вакцин.

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Теги: ВООЗ, вакцина, коронавірус
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