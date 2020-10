Вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року, – ВООЗ

Вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року.Про це повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), пише Радіо Свобода «Ми потребуємо вакцину, і є надія, що до кінця цього року ми зможемо її отримати. Є надія», – сказав Тедрос під час зустрічі Виконавчої ради ВООЗ.Британська компанія AstraZeneca нещодавно оголосила, що її кандидат на вакцину дійшов до останньої фази тестувань у США. Втім, 9 вересня вона вирішила тимчасово зупинити випробування після того, як в одного з учасників досліджень виявили незрозумілу хворобу. Через кілька днів випробування відновили.Базована в Британії компанія The Cambridge повідомила, що випробування її вакцини будуть здійснені майже на 30 тисячах людей різного расового, етнічного і географічного походження.Два інші кандидати на вакцини почали проходити останню стадію тестування цього літа на десятках тисяч людей в США. Одна з цих вакцин була створена Національним інститутом здоров’я США і виробляється компанією Moderna Inc., а інша спільно розробляється американською фірмою Pfizer Inc. і німецькою компанією BioNTech.Про реєстрацію першої у світі вакцини від COVID-19 вже заявили в Росії. Медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини «Спутнік-V», бо третя, остання фаза випробувань вакцини ще не завершена.ВООЗ розраховує до кінця 2021 року забезпечити два мільярди доз вакцин.