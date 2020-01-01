В Україні хочуть мінімізувати кількість поліцейських відділків





Про це повідомив в інтерв’ю Ігор Клименко.



Після цього, він вважає, підберуть людей в достатній кількості, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами.



«Поліцейські відділення та станції по всій Україні мінімізуємо», – заявив він.



У той же час базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів середньої тяжкості.



«Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї «радянської» моделі, яка є на сьогоднішній день», – повідомив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Національній поліції України анонсували мінімізацію поліцейських відділень у країні. Також невдовзі презентують нову структуру Нацполіції.Про це повідомив в інтерв’ю РБК-Україна голова Національної поліції УкраїниПісля цього, він вважає, підберуть людей в достатній кількості, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами.«Поліцейські відділення та станції по всій Україні мінімізуємо», – заявив він.У той же час базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів середньої тяжкості.«Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї «радянської» моделі, яка є на сьогоднішній день», – повідомив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію