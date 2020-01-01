В Україні хочуть мінімізувати кількість поліцейських відділків
Сьогодні, 06:27
У Національній поліції України анонсували мінімізацію поліцейських відділень у країні. Також невдовзі презентують нову структуру Нацполіції.
Про це повідомив в інтерв’ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Після цього, він вважає, підберуть людей в достатній кількості, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами.
«Поліцейські відділення та станції по всій Україні мінімізуємо», – заявив він.
У той же час базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів середньої тяжкості.
«Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї «радянської» моделі, яка є на сьогоднішній день», – повідомив він.
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Про це повідомив в інтерв’ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Після цього, він вважає, підберуть людей в достатній кількості, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами.
«Поліцейські відділення та станції по всій Україні мінімізуємо», – заявив він.
У той же час базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів середньої тяжкості.
«Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї «радянської» моделі, яка є на сьогоднішній день», – повідомив він.
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