Ранок 7 жовтня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди

За останню добу в Україні виявили 4 753 випадки коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 7 жовтня сягнула 239 337.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (685).Одужали за минулу добу 2 569 людей, за весь час пандемії - 105 970.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 77 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 597.На Волині за увесь час захворіло 9 037 людей, з них за останню добу - 157. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 184 людини, п'ять - за останню добу.