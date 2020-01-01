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Ранок 7 жовтня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди

Ранок 7 жовтня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
За останню добу в Україні виявили 4 753 випадки коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 7 жовтня сягнула 239 337.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (685).

Одужали за минулу добу 2 569 людей, за весь час пандемії - 105 970.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 77 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 597.

На Волині за увесь час захворіло 9 037 людей, з них за останню добу - 157. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 184 людини, п'ять - за останню добу.

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Теги: коронавірус, антирекорд, РНБО, Україна, статистика
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