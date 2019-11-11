ТРЦ «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень автору найстрашнішої фотозони до Хеловіна*
Сьогодні, 09:57
ТРЦ «ПортCity» запрошує декораторів та просто креативних людей взяти участь у конкурсі тематичних фотозон «Halloween».
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
Інформують, що той, хто створить найстрашнішу фотозону, отримає 15 000 грн. Це шляхом голосування визначать відвідувачі.
Голосування відбуватиметься на Instagram сторінці ТРЦ, яка в день голосування буде закритою.
Усіх учасників конкурсу чекають приємні сюрпризи та бонуси. Обіцяють, що без подарунка не залишиться ніхто! Зареєструватися можна за посиланням.
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Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
Інформують, що той, хто створить найстрашнішу фотозону, отримає 15 000 грн. Це шляхом голосування визначать відвідувачі.
Голосування відбуватиметься на Instagram сторінці ТРЦ, яка в день голосування буде закритою.
Усіх учасників конкурсу чекають приємні сюрпризи та бонуси. Обіцяють, що без подарунка не залишиться ніхто! Зареєструватися можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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