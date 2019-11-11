ТРЦ «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень автору найстрашнішої фотозони до Хеловіна*

ТРЦ «ПортCity» запрошує декораторів та просто креативних людей взяти участь у конкурсі тематичних фотозон «Halloween».Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.Інформують, що той, хто створить найстрашнішу фотозону, отримає 15 000 грн. Це шляхом голосування визначать відвідувачі.Голосування відбуватиметься на Instagram сторінці ТРЦ, яка в день голосування буде закритою.Усіх учасників конкурсу чекають приємні сюрпризи та бонуси. Обіцяють, що без подарунка не залишиться ніхто! Зареєструватися можна