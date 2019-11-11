вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ТРЦ «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень автору найстрашнішої фотозони до Хеловіна*

ТРЦ «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень автору найстрашнішої фотозони до Хеловіна*
ТРЦ «ПортCity» запрошує декораторів та просто креативних людей взяти участь у конкурсі тематичних фотозон «Halloween».

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.

Інформують, що той, хто створить найстрашнішу фотозону, отримає 15 000 грн. Це шляхом голосування визначать відвідувачі.

Голосування відбуватиметься на Instagram сторінці ТРЦ, яка в день голосування буде закритою.

Усіх учасників конкурсу чекають приємні сюрпризи та бонуси. Обіцяють, що без подарунка не залишиться ніхто! Зареєструватися можна за посиланням.

ТРЦ «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень автору найстрашнішої фотозони до Хеловіна*




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ТРЦ «ПортCity», фотозона, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'ять смертей і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:15
ТРЦ «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень автору найстрашнішої фотозони до Хеловіна*
Сьогодні, 09:57
Сьогодні у деяких областях України пройдуть сильні дощі
Сьогодні, 09:55
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 7 жовтня
Сьогодні, 09:12
Ранок 7 жовтня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
Сьогодні, 08:58
Схожі новини
ТРЦ «ПортCity» даруватиме 10 000 гривень за таланти* ТРЦ «ПортCity» даруватиме 10 000 гривень за таланти*
11 листопад, 2019, 08:49
ТРЦ «ПортCity» даруватиме 10 000 гривень за таланти* ТРЦ «ПортCity» даруватиме 10 000 гривень за таланти*
03 листопад, 2019, 19:20
У «ПортCity» розігрують iPhone* У «ПортCity» розігрують iPhone*
05 жовтень, 10:50
Майже 200 000 гривень: учасникам конкурсу на кращу ідею розвитку території біля Луцького замку виплатять премії Майже 200 000 гривень: учасникам конкурсу на кращу ідею розвитку території біля Луцького замку виплатять премії
04 жовтень, 16:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'ять смертей і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:15
 0
ТРЦ «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень автору найстрашнішої фотозони до Хеловіна*
Сьогодні, 09:57
 0
Сьогодні у деяких областях України пройдуть сильні дощі
Сьогодні, 09:55
 0
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 7 жовтня
Сьогодні, 09:12
 0
Ранок 7 жовтня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
Сьогодні, 08:58
 0
Медіа
відео
1/8