П'ять смертей і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 157 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало - 77 осіб. П’ять випадків хвороби завершилося летально (міста Луцьк та Нововолинськ, Іваничівський, Луцький, Маневицький райони).Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 42, Луцький район – 7, м. Нововолинськ – 17, Володимир – Волинський район – 19, Горохівський район – 12, Іваничівський район – 7, Камінь-Каширський район – 4, Ківерцівський район – 13, Ковельський район – 12, Локачинський район – 2, Любомльський район – 1, Любешівський район – 6, Маневицький район – 7, Рожищенський район –4, Турійський район – 4.Загалом станом на 7 жовтня в області зареєстрували 9037 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 537 у дітей та 989 у медичних працівників. Одужало 5507 осіб, з них 357 дітей та 680 медичних працівників. 184 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 2376 (в т. ч. 51 летальний)• Луцький район –925 (в т. ч. 16 летальних)• м. Нововолинськ – 673 (в т. ч. 15 летальних)• Іваничівський район – 189 (в т. ч. 3 летальних)• Володимир-Волинський район – 728 (в т. ч. 8 летальних)• Горохівський район – 387 (в т. ч. 9 летальних)• Камінь-Каширський район – 363 (в т. ч. 11 летальних)• Ківерцівський район – 879 ( в т. ч. 16 летальних)• Ковельський район – 655 (в т. ч. 17 летальних)• Локачинський район – 80• Любомльський район – 163 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –283 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 450 ( в т. ч. 13 летальних)• Ратнівський район – 293 (в т.ч. 10 летальних)• Рожищенський район – 204 (в т. ч. 4 летальних)• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 186 ( в т. ч. 2 летальний)• Шацький район – 76 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 155 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 53 885 осіб. За останню добу обстежили 590 осіб.