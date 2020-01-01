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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

П'ять смертей і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

П'ять смертей і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 157 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало - 77 осіб. П’ять випадків хвороби завершилося летально (міста Луцьк та Нововолинськ, Іваничівський, Луцький, Маневицький райони).

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 42, Луцький район – 7, м. Нововолинськ – 17, Володимир – Волинський район – 19, Горохівський район – 12, Іваничівський район – 7, Камінь-Каширський район – 4, Ківерцівський район – 13, Ковельський район – 12, Локачинський район – 2, Любомльський район – 1, Любешівський район – 6, Маневицький район – 7, Рожищенський район –4, Турійський район – 4.

Загалом станом на 7 жовтня в області зареєстрували 9037 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 537 у дітей та 989 у медичних працівників. Одужало 5507 осіб, з них 357 дітей та 680 медичних працівників. 184 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).

За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 2376 (в т. ч. 51 летальний)
• Луцький район –925 (в т. ч. 16 летальних)
• м. Нововолинськ – 673 (в т. ч. 15 летальних)
• Іваничівський район – 189 (в т. ч. 3 летальних)
• Володимир-Волинський район – 728 (в т. ч. 8 летальних)
• Горохівський район – 387 (в т. ч. 9 летальних)
• Камінь-Каширський район – 363 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 879 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 655 (в т. ч. 17 летальних)
• Локачинський район – 80
• Любомльський район – 163 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –283 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 450 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ратнівський район – 293 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 204 (в т. ч. 4 летальних)
• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 186 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 76 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 155 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 53 885 осіб. За останню добу обстежили 590 осіб.



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Теги: коронавірус, Волинь, антирекорд, статистика
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