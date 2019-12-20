Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО. ВІДЕОЗВІТ*





Пропонуємо переглянути фото- та відеозвіт із будівельного майданчика, - йдеться на сайті забудовника.



У 3 будинку “Паркового кварталу”:



- 1 та 2 секції утеплююь горище пінополістирольними плитами, облаштовуємо пароізоляцію, укладаємо армосітку та заливають цементно-піщану стяжку

- 3 секція змуровано і перекрито другий поверх.

- 4 секція мурують зовнішні та внутрішні стіни другого поверху, підготовка до перекриття залізобетонними плитами.





У 2 будинку будинку “Паркового кварталу”:



- Облаштовують дренажну систему навколо будинку.

- Встановлюють провітрювачі на вікнах.

- Вкладають плитку у другому під'їзді.







Третій будинок ЖК «Парковий квартал» - особливий. У нього буде сучасний дизайн, панорамні вікна «в підлогу». А ще це буде перша у Ковелі 5-поверхівка із ліфтом!



«Парковий квартал» розташований неподалік центру Ковеля - лише за 2,5 км. Поряд - два дитячих садки та дві школи. На території ЖК - зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору. Після завершення будівельних робіт територія буде огороджена.





Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:



096 030 20 10



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У третьому будинку ЖК "Парковий квартал" продовжують будівельні роботи. Частину будинку - уже із горищем, в іншій - мурують зовнішні та внутрішні стіни.Пропонуємо переглянути фото- та відеозвіт із будівельного майданчика, - йдеться на сайті забудовника.- 1 та 2 секції утеплююь горище пінополістирольними плитами, облаштовуємо пароізоляцію, укладаємо армосітку та заливають цементно-піщану стяжку- 3 секція змуровано і перекрито другий поверх.- 4 секція мурують зовнішні та внутрішні стіни другого поверху, підготовка до перекриття залізобетонними плитами.- Облаштовують дренажну систему навколо будинку.- Встановлюють провітрювачі на вікнах.- Вкладають плитку у другому під'їзді.Третій будинок ЖК «Парковий квартал» - особливий. У нього буде сучасний дизайн, панорамні вікна «в підлогу». А ще це буде перша у Ковелі 5-поверхівка із ліфтом!«Парковий квартал» розташований неподалік центру Ковеля - лише за 2,5 км. Поряд - два дитячих садки та дві школи. На території ЖК - зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору. Після завершення будівельних робіт територія буде огороджена.Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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