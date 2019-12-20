Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 10:25
У третьому будинку ЖК "Парковий квартал" продовжують будівельні роботи. Частину будинку - уже із горищем, в іншій - мурують зовнішні та внутрішні стіни.
Пропонуємо переглянути фото- та відеозвіт із будівельного майданчика, - йдеться на сайті забудовника.
У 3 будинку “Паркового кварталу”:
- 1 та 2 секції утеплююь горище пінополістирольними плитами, облаштовуємо пароізоляцію, укладаємо армосітку та заливають цементно-піщану стяжку
- 3 секція змуровано і перекрито другий поверх.
- 4 секція мурують зовнішні та внутрішні стіни другого поверху, підготовка до перекриття залізобетонними плитами.
У 2 будинку будинку “Паркового кварталу”:
- Облаштовують дренажну систему навколо будинку.
- Встановлюють провітрювачі на вікнах.
- Вкладають плитку у другому під'їзді.
Третій будинок ЖК «Парковий квартал» - особливий. У нього буде сучасний дизайн, панорамні вікна «в підлогу». А ще це буде перша у Ковелі 5-поверхівка із ліфтом!
«Парковий квартал» розташований неподалік центру Ковеля - лише за 2,5 км. Поряд - два дитячих садки та дві школи. На території ЖК - зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору. Після завершення будівельних робіт територія буде огороджена.
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Пропонуємо переглянути фото- та відеозвіт із будівельного майданчика, - йдеться на сайті забудовника.
У 3 будинку “Паркового кварталу”:
- 1 та 2 секції утеплююь горище пінополістирольними плитами, облаштовуємо пароізоляцію, укладаємо армосітку та заливають цементно-піщану стяжку
- 3 секція змуровано і перекрито другий поверх.
- 4 секція мурують зовнішні та внутрішні стіни другого поверху, підготовка до перекриття залізобетонними плитами.
У 2 будинку будинку “Паркового кварталу”:
- Облаштовують дренажну систему навколо будинку.
- Встановлюють провітрювачі на вікнах.
- Вкладають плитку у другому під'їзді.
Третій будинок ЖК «Парковий квартал» - особливий. У нього буде сучасний дизайн, панорамні вікна «в підлогу». А ще це буде перша у Ковелі 5-поверхівка із ліфтом!
«Парковий квартал» розташований неподалік центру Ковеля - лише за 2,5 км. Поряд - два дитячих садки та дві школи. На території ЖК - зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору. Після завершення будівельних робіт територія буде огороджена.
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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