Виносять з будинків одяг, продукти і гроші: на Волині за добу розкрили понад 20 крадіжок

Поліція Волині за добу розкрила низку різноманітних крадіжок майна.Так, у Любомльському районі поліцейські викрили 42-річного жителя району у крадіжці з будинку 28-річної місцевої жительки району. Злодій викрав із помешкання волинянки одяг та ювілейні нагороди. Викрадені речі вилучили, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.До слова, чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі і за вчинення крадіжок.У Горохівському районі поліцейські встановили причетність 45-річної жительки району до крадіжки грошей та продуктів харчування із будинку пенсіонерки, 68-річної односельчанки правопорушниці.Оперативники Нововолинського відділення поліції розкрили крадіжку мийки високого тиску із гаража 36-річного місцевого жителя. Злодієм виявився раніше судимий 40-річний місцевий житель. Викрадену мийку вилучили.Цього ж дня у Камені-Каширському викрили 40-річного жителя райцентру у крадіжці двох акумуляторних батарей із екскаватора, а у Луцьку дільничні розкрили крадіжку горілчаних виробів із приміщення магазину по вулиці Богдана Хмельницького.Загалом, за минулу добу співробітники поліції розкрили майже 20 різноманітних крадіжок майна громадян. Досудові розслідування тривають.Зауважимо, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.