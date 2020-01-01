Виносять з будинків одяг, продукти і гроші: на Волині за добу розкрили понад 20 крадіжок
Сьогодні, 11:02
Поліція Волині за добу розкрила низку різноманітних крадіжок майна.
Так, у Любомльському районі поліцейські викрили 42-річного жителя району у крадіжці з будинку 28-річної місцевої жительки району. Злодій викрав із помешкання волинянки одяг та ювілейні нагороди. Викрадені речі вилучили, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
До слова, чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі і за вчинення крадіжок.
У Горохівському районі поліцейські встановили причетність 45-річної жительки району до крадіжки грошей та продуктів харчування із будинку пенсіонерки, 68-річної односельчанки правопорушниці.
Оперативники Нововолинського відділення поліції розкрили крадіжку мийки високого тиску із гаража 36-річного місцевого жителя. Злодієм виявився раніше судимий 40-річний місцевий житель. Викрадену мийку вилучили.
Цього ж дня у Камені-Каширському викрили 40-річного жителя райцентру у крадіжці двох акумуляторних батарей із екскаватора, а у Луцьку дільничні розкрили крадіжку горілчаних виробів із приміщення магазину по вулиці Богдана Хмельницького.
Загалом, за минулу добу співробітники поліції розкрили майже 20 різноманітних крадіжок майна громадян. Досудові розслідування тривають.
Зауважимо, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у Любомльському районі поліцейські викрили 42-річного жителя району у крадіжці з будинку 28-річної місцевої жительки району. Злодій викрав із помешкання волинянки одяг та ювілейні нагороди. Викрадені речі вилучили, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
До слова, чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі і за вчинення крадіжок.
У Горохівському районі поліцейські встановили причетність 45-річної жительки району до крадіжки грошей та продуктів харчування із будинку пенсіонерки, 68-річної односельчанки правопорушниці.
Оперативники Нововолинського відділення поліції розкрили крадіжку мийки високого тиску із гаража 36-річного місцевого жителя. Злодієм виявився раніше судимий 40-річний місцевий житель. Викрадену мийку вилучили.
Цього ж дня у Камені-Каширському викрили 40-річного жителя райцентру у крадіжці двох акумуляторних батарей із екскаватора, а у Луцьку дільничні розкрили крадіжку горілчаних виробів із приміщення магазину по вулиці Богдана Хмельницького.
Загалом, за минулу добу співробітники поліції розкрили майже 20 різноманітних крадіжок майна громадян. Досудові розслідування тривають.
Зауважимо, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У бюджеті Луцька хочуть передбачити гроші на лікування освітян, що захворіли на COVID-19
Сьогодні, 11:12
Двоє невідомих в балаклавах напали на суддю у Рівному
Сьогодні, 11:04
Виносять з будинків одяг, продукти і гроші: на Волині за добу розкрили понад 20 крадіжок
Сьогодні, 11:02
На Волині молодий чоловік розбещував неповнолітнього хлопця
Сьогодні, 10:53
У луцького депутата народилась донька
Сьогодні, 10:34