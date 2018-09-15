Двоє невідомих в балаклавах напали на суддю у Рівному
Сьогодні, 11:04
Ввечері 6 жовтня на суддю Рівненського міського суду біля власного будинку напали двоє невідомих осіб в балаклавах.
Про це повідомляє обласна прокуратура.
За попередніми даними, зловмисники застосували газовий балончик та нанесли судді тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв та осаднень. Після огляду та надання необхідної медичної допомоги потерпілий відпущений додому.
Провели огляд місця події, в ході якого вилучили балон аерозольний «Кобра-1Н».
Наразі перевіряються всі можливі версії, серед яких як побутовий, так і професійний конфлікт.
Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області. Створили слідчо-оперативну групу з числа досвідчених працівників. Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років.
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Про це повідомляє обласна прокуратура.
За попередніми даними, зловмисники застосували газовий балончик та нанесли судді тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв та осаднень. Після огляду та надання необхідної медичної допомоги потерпілий відпущений додому.
Провели огляд місця події, в ході якого вилучили балон аерозольний «Кобра-1Н».
Наразі перевіряються всі можливі версії, серед яких як побутовий, так і професійний конфлікт.
Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області. Створили слідчо-оперативну групу з числа досвідчених працівників. Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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