Двоє невідомих в балаклавах напали на суддю у Рівному





Про це



За попередніми даними, зловмисники застосували газовий балончик та нанесли судді тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв та осаднень. Після огляду та надання необхідної медичної допомоги потерпілий відпущений додому.



Провели огляд місця події, в ході якого вилучили балон аерозольний «Кобра-1Н».



Наразі перевіряються всі можливі версії, серед яких як побутовий, так і професійний конфлікт.



Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області. Створили слідчо-оперативну групу з числа досвідчених працівників. Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 6 жовтня на суддю Рівненського міського суду біля власного будинку напали двоє невідомих осіб в балаклавах.Про це повідомляє обласна прокуратура.За попередніми даними, зловмисники застосували газовий балончик та нанесли судді тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв та осаднень. Після огляду та надання необхідної медичної допомоги потерпілий відпущений додому.Провели огляд місця події, в ході якого вилучили балон аерозольний «Кобра-1Н».Наразі перевіряються всі можливі версії, серед яких як побутовий, так і професійний конфлікт.Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області. Створили слідчо-оперативну групу з числа досвідчених працівників. Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років.

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