На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО





Про це



Так, близько 8:30 на вулиці Ківерцівській зіткнулись два автомобілі Lada. Внаслідок ДТП одна із автівок з’їхала з дороги. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



Станом на ранок 7 жовтня про постраждалих нічого не відомо.



На місці працював екіпаж патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 7 жовтня у Луцьку на вулиці Ківерцівській сталася аварія.Про це “Волинь. Правді” повідомили очевидці.Так, близько 8:30 на вулиці Ківерцівській зіткнулись два автомобілі Lada. Внаслідок ДТП одна із автівок з’їхала з дороги. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Станом на ранок 7 жовтня про постраждалих нічого не відомо.На місці працював екіпаж патрульної поліції.

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