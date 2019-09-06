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На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО

На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО
Вранці 7 жовтня у Луцьку на вулиці Ківерцівській сталася аварія.

Про це “Волинь. Правді” повідомили очевидці.

Так, близько 8:30 на вулиці Ківерцівській зіткнулись два автомобілі Lada. Внаслідок ДТП одна із автівок з’їхала з дороги. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Станом на ранок 7 жовтня про постраждалих нічого не відомо.

На місці працював екіпаж патрульної поліції.

На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО
На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО
На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО
На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО
На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, Ківерцівська
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