За грабіж і хуліганство молодику з Волині «світить» до 7 років тюрми





Нагадаємо, що нещодавно



Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що раніше судимий 21-річний розбійник причетний до вчинення ще двох кримінальних правопорушень.



Зокрема, слідчі вияснили, що знаряддя злочину правопорушник отримав, відкрито пограбувавши пост охорони у Володимирі-Волинському. Далі нападник розпилив на потерпілого вміст вогнегасника та вдарив його по голові. Після цього відібрав у чоловіка гроші та мобільний телефон. Сума завданих матеріальних збитків становила 4 500 грн.



Нині також стало відомо, що опісля чоловік вчинив хуліганські дії щодо двох неповнолітніх – 15-річного та 14-річного хлопців. Порушник наніс підліткам тілесні ушкодження, проте ті до поліції та в лікарню не зверталися.



За фактами правопорушень відкрили три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж), ч. 1 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителю Володимира-Волинського загрожує до семи років позбавлення волі за вчинення ним розбою та хуліганства.Нагадаємо, що нещодавно затримали зловмисника, який напав на постраждалого , зухвало наніс йому тілесні ушкодження та пограбував, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що раніше судимий 21-річний розбійник причетний до вчинення ще двох кримінальних правопорушень.Зокрема, слідчі вияснили, що знаряддя злочину правопорушник отримав, відкрито пограбувавши пост охорони у Володимирі-Волинському. Далі нападник розпилив на потерпілого вміст вогнегасника та вдарив його по голові. Після цього відібрав у чоловіка гроші та мобільний телефон. Сума завданих матеріальних збитків становила 4 500 грн.Нині також стало відомо, що опісля чоловік вчинив хуліганські дії щодо двох неповнолітніх – 15-річного та 14-річного хлопців. Порушник наніс підліткам тілесні ушкодження, проте ті до поліції та в лікарню не зверталися.За фактами правопорушень відкрили три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж), ч. 1 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

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