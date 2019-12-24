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За грабіж і хуліганство молодику з Волині «світить» до 7 років тюрми

За грабіж і хуліганство молодику з Волині «світить» до 7 років тюрми
Жителю Володимира-Волинського загрожує до семи років позбавлення волі за вчинення ним розбою та хуліганства.

Нагадаємо, що нещодавно затримали зловмисника, який напав на постраждалого, зухвало наніс йому тілесні ушкодження та пограбував, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що раніше судимий 21-річний розбійник причетний до вчинення ще двох кримінальних правопорушень.

Зокрема, слідчі вияснили, що знаряддя злочину правопорушник отримав, відкрито пограбувавши пост охорони у Володимирі-Волинському. Далі нападник розпилив на потерпілого вміст вогнегасника та вдарив його по голові. Після цього відібрав у чоловіка гроші та мобільний телефон. Сума завданих матеріальних збитків становила 4 500 грн.

Нині також стало відомо, що опісля чоловік вчинив хуліганські дії щодо двох неповнолітніх – 15-річного та 14-річного хлопців. Порушник наніс підліткам тілесні ушкодження, проте ті до поліції та в лікарню не зверталися.

За фактами правопорушень відкрили три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж), ч. 1 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

За грабіж і хуліганство молодику з Волині «світить» до 7 років тюрми


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Теги: грабіж, хуліганство, Володимир-Волинський
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