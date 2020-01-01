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У Луцьку вночі п'яний водій влаштував перегони з патрульними

У Луцьку вночі п'яний водій влаштував перегони з патрульними
Цієї ночі луцькі патрульні виявили трьох водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

У ніч на 7 жовтня, патрулюючи по вулиці Мамсурова, поліцейські виявили автомобіль Skoda Octavia, у водія якого виявили ознаки алкогольного сп’яніння, повідомляє пресслжуба патрульної поліції у Волинській області.

21-річний водій пройшов на місці огляд на стан сп’яніння. Результат — 0,82 проміле, що у 4 рази перевищує допустиму норму.

Згодом інший екіпаж отримав орієнтування про те, що на вулиці Гордіюк автомобіль ЗАЗ 1103 рухається з порушенням ПДР. Після зупинки автівки, з водійського місця вибіг 30-річний кермувальник та почав втікати. Чоловіка затримали із застосуванням спецзасобу кайданки та виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Відео, на якому зафіксована автопригода, надали небайдужі громадяни.

Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 1,57 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму.

Окрім того, під час патрулювання на вулиці Потебні інспектори помітили автомобіль ЗАЗ Daewoo, водій якого, помітивши службовий патрульних, почав пришвидшувати рух та маневрувати.

Після зупинки цього транспортного засобу, патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав позитивний результат — 1,81 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.

На усіх водіїв патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та адміністративні матеріали, відповідно до вчинених порушень.


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Теги: Луцьк, п'яні водії, патрульна поліція
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