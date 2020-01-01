Через ремонті роботи в селі Липини і на двох вулицях у Луцьку тимчасово не буде води
Сьогодні, 12:23
Тимчасово зупинять водопостачання в районі вулиці Гущанська і села Липини.
Зазначається, що 8 жовтня будуть проводитись аварійно-відновлювальні роботи в районі гіпермаркету «Епіцентр» на водогоні діаметром 600 мм, - йдеться на сайті Луцькради.
У зв’язку з проведенням робіт водопостачання тимчасово призупинять у цей день із 9:00 до 17:00 на вулицях Гущанська та Теремнівська, 93, 95 у Луцьку та у селі Липини за адресами: Відродження, 50 і Заньковецької, 3.
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Зазначається, що 8 жовтня будуть проводитись аварійно-відновлювальні роботи в районі гіпермаркету «Епіцентр» на водогоні діаметром 600 мм, - йдеться на сайті Луцькради.
У зв’язку з проведенням робіт водопостачання тимчасово призупинять у цей день із 9:00 до 17:00 на вулицях Гущанська та Теремнівська, 93, 95 у Луцьку та у селі Липини за адресами: Відродження, 50 і Заньковецької, 3.
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