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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Лікар розповіла, як стежити за здоров'ям після одужання від коронавірусу

Лікар розповіла, як стежити за здоров'ям після одужання від коронавірусу
Наразі Україна на 13 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19. Хвороба не відступає, а набирає нових обертів. Медики застерігають, що страшний не лише коронавірус, а наслідки після перенесеної хвороби.

Що робити після того, як вдалося перебороти недугу, - у сюжеті Сніданку з 1+1, пише "ТСН".

Навіть якщо людина легко перехворіла на COVID-19, розслаблятися не варто, каже сімейна лікарка Юлія Дегтяр.

"Пацієнти досить довго відновлюють свій імунний статус, всі свої захисні сили. Саме тому, пацієнти, які перехворіли на коронавірус, легко підхоплюють інші вірусні захворювання", - каже вона. 

Крім імунітету, COVID-19 вражає легені. Багато досліджень показують, що пацієнти, які мали ускладнення у вигляді запалень, після одужання мають знижену функцію легень на 20-30%.

Тож пацієнтам після перенесених пневмоній медики рекомендують робити дихальні вправи і легкі фізичні навантаження, аби відновити роботу легень.

Під приціл потрапляє і серце. Навіть пацієнтам із здоровою серцево-судинною системою після одужання необхідно перевіритися. Зокрема, зробити кардіограму та функціональну пробу Руф'є, аби перевірити настільки швидко відновлюється серцево-судинна система. Також варто здати загальний аналіз крові, аби порівняти, чи усі показники в нормі.

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Теги: коронавірус, наслідки від коронавірусу
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