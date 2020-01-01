Волинянин хотів переправити до Польщі контрабанду за допомогою саморобного безпілотника. ФОТО

Прикордонники Луцького загону затримали чоловіка, який намагався за допомогою безпілотника переправити до Польщі тютюнові вироби.Військовослужбовці відділу «Світязь» мали оперативну інформацію щодо можливої контрабандної діяльності на ділянці відповідальності підрозділу, йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.7 жовтня вночі під час відпрацювання отриманих даних прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції на околиці села Пульмо Шацького району затримали місцевого мешканця, який мав намір незаконно перемістити до Польщі тютюнові вироби. Аби втілити в життя свій протиправний задум, чоловік виготовив саморобного безпілотника, за допомогою якого й сподівався переправити через кордон контрабандне куриво.Під час огляду автомобіля зловмисника правоохоронці виявили і сам товар, який уже був підготовлений до «закордонного польоту». Загалом в багажнику знайшли чотири ящики цигарок без акцизних марок.Знаряддя вчинення правопорушення, транспортний засіб та тютюнові вироби вилучили співробітники Шацького ВП ГУ НП у Волинський області.Чоловіку ж, після з’ясування усіх обставин правопорушення, доведеться відповідати за свої протиправні дії перед законом.