вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі важко поранили ножем заробітчанина з України, чоловік – у комі

У Польщі важко поранили ножем заробітчанина з України, чоловік – у комі
Напад на громадянина України стався в місті Бидгощ у Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на bydgoszcz.naszemiasto.pl, інцидент мав місце минулих вихідних на території житлового масиву Околє.

Закривавленого чоловіка знайшов вранці на вулиці випадковий перехожий, який вигулював собаку. Постраждалим був громадянин України, який кілька місяців тому приїхав у Бидгощ з метою працевлаштування. У нього були ножові поранення в області грудної клітки.

Медики госпіталізували громадянина України в тяжкому стані. Зараз він перебуває у комі. Кажуть, що чоловік помер би від втрати крові, якби його вчасно не знайшов перехожий і не викликав “швидку”.

Справою займається місцева прокуратура, наразі там встановлюють обставини, які призвели до нападу на українця. Шукають також причетних до цього, однак поки що жодної інформації немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: українець, нарад, різанина, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через втрату Лесиного ясена у Луцьку хочуть «взятися» за дерева-довгожителі
Сьогодні, 14:05
12 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус
Сьогодні, 13:45
У Польщі важко поранили ножем заробітчанина з України, чоловік – у комі
Сьогодні, 13:36
Коронавірус: повідомили, скільки пацієнтів у реанімаціях та під апаратами ШВЛ у лікарнях Волині
Сьогодні, 13:10
Волинянин хотів переправити до Польщі контрабанду за допомогою саморобного безпілотника. ФОТО
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
У Польщі п'яний українець порізав у хостелі чоловіка У Польщі п'яний українець порізав у хостелі чоловіка
03 лютий, 11:42
У Польщі хлопець з України на смерть збив велосипедиста і втік з місця пригоди У Польщі хлопець з України на смерть збив велосипедиста і втік з місця пригоди
01 жовтень, 16:27
У Польщі на підприємстві загинув 37-річний українець У Польщі на підприємстві загинув 37-річний українець
30 вересень, 14:42
У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО
29 вересень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тікаючи від прикордонників на Волині, іноземці-нелегали кинулися перепливати річку
Сьогодні, 14:42
 0
Покатав ровесників на батьківському авто: на Рівненщині підліток влаштував автотрощу. ФОТО
Сьогодні, 14:20
 0
Через втрату Лесиного ясена у Луцьку хочуть «взятися» за дерева-довгожителі
Сьогодні, 14:05
 0
12 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус
Сьогодні, 13:45
 0
У Польщі важко поранили ножем заробітчанина з України, чоловік – у комі
Сьогодні, 13:36
 0
Медіа
відео
1/8