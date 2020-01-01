У Польщі важко поранили ножем заробітчанина з України, чоловік – у комі





Як пoвідoмляє



Закривавленого чоловіка знайшов вранці на вулиці випадковий перехожий, який вигулював собаку. Постраждалим був громадянин України, який кілька місяців тому приїхав у Бидгощ з метою працевлаштування. У нього були ножові поранення в області грудної клітки.



Медики госпіталізували громадянина України в тяжкому стані. Зараз він перебуває у комі. Кажуть, що чоловік помер би від втрати крові, якби його вчасно не знайшов перехожий і не викликав “швидку”.



Справою займається місцева прокуратура, наразі там встановлюють обставини, які призвели до нападу на українця. Шукають також причетних до цього, однак поки що жодної інформації немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напад на громадянина України стався в місті Бидгощ у Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на bydgoszcz.naszemiasto.pl, інцидент мав місце минулих вихідних на території житлового масиву Околє.Закривавленого чоловіка знайшов вранці на вулиці випадковий перехожий, який вигулював собаку. Постраждалим був громадянин України, який кілька місяців тому приїхав у Бидгощ з метою працевлаштування. У нього були ножові поранення в області грудної клітки.Медики госпіталізували громадянина України в тяжкому стані. Зараз він перебуває у комі. Кажуть, що чоловік помер би від втрати крові, якби його вчасно не знайшов перехожий і не викликав “швидку”.Справою займається місцева прокуратура, наразі там встановлюють обставини, які призвели до нападу на українця. Шукають також причетних до цього, однак поки що жодної інформації немає.

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