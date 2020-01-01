Покатав ровесників на батьківському авто: на Рівненщині підліток влаштував автотрощу. ФОТО

У селі Чабель на Рівненщині внаслідок лобового зіткнення двох авто постраждали четверо осіб, серед яких троє — підлітки.Повідомлення про автопригоду надійшло до поліції від медиків «швидкої» 6 жовтня о 10-тій ранку, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські попередньо з’ясували, що 14-річний хлопець на автомобілі Volkswagen Jetta, який належить його батькові, вирішив покатати своїх однолітків однак, на вулиці Лесі Українки він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. У результаті лобового зіткнення із автомобілем Audi A6 під керуванням 25-річної жительки села Чабель до лікарні доставили всіх учасників автопригоди.Кермувальницю Audi та 14-річного пасажира Volkswagen, які отримали забої та осаднення різних частин тіла, після надання медичної допомоги відпустили. Неповнолітнього водія та ще одного його ровесника-пасажира госпіталізували із переломами.Слідчі Сарненського відділу поліції встановлюють усі обставини автопригоди в рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби доставлені на територію Сарненського відділу поліції. У водійки «Audi A6» та неповнолітнього кермувальника відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння.Наразі працівники ювенальної превенції проводять перевірку за цим фактом, зокрема встановлюють і причину відсутності дітей у навчальному закладі. За її результатами вирішуватимуть питання про притягнення батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.