Судили волинянина, який крав картоплю і пшеницю





Про це йдеться у вироку суду від 29 вересня, - пише



Зазначається, що чоловік 30 березня 2020 року о 1:00 шляхом вільного доступу через незачинені вхідні двері проник у погріб господарства, звідки таємно викрав 200 кілограмів картоплі вартістю 1,6 тисяч гривень. Після цього підсудний з місця скоєння злочину зник та викраденим майном розпорядився на власний розсуд.



Крім того, 4 квітня 2020 року, о 1:00 чоловік шляхом зламу навісного замка на вхідних дверях, проник у складське приміщення колишнього колгоспу, яке використовується як сховище, звідки таємно викрав 500 кілограмів зерна пшениці вартістю дві тисячі гривень.



Від потерпілих надійшли заяви про надання згоди прокурору на укладення угоди про визнання винуватості з підозрюваним. Також суду надали розписки потерпілих про відшкодування в повному розмірі матеріальної шкоди завданої вчиненням кримінального правопорушення.



Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 185 КК України та призначити покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі.



На підставі статті 75 КК України звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового терміну, тривалістю один рік, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки передбачені а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили уродженця села Древині Іваничівського району за крадіжку картоплі.Про це йдеться у вироку суду від 29 вересня, - пише Район.Іваничі. Зазначається, що чоловік 30 березня 2020 року о 1:00 шляхом вільного доступу через незачинені вхідні двері проник у погріб господарства, звідки таємно викрав 200 кілограмів картоплі вартістю 1,6 тисяч гривень. Після цього підсудний з місця скоєння злочину зник та викраденим майном розпорядився на власний розсуд.Крім того, 4 квітня 2020 року, о 1:00 чоловік шляхом зламу навісного замка на вхідних дверях, проник у складське приміщення колишнього колгоспу, яке використовується як сховище, звідки таємно викрав 500 кілограмів зерна пшениці вартістю дві тисячі гривень.Від потерпілих надійшли заяви про надання згоди прокурору на укладення угоди про визнання винуватості з підозрюваним. Також суду надали розписки потерпілих про відшкодування в повному розмірі матеріальної шкоди завданої вчиненням кримінального правопорушення.Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 185 КК України та призначити покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі.На підставі статті 75 КК України звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового терміну, тривалістю один рік, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки передбачені а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію