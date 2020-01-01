Тікаючи від прикордонників на Волині, іноземці-нелегали кинулися перепливати річку





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Учора, 6 жовтня, пізно ввечері патруль відділу «Амбуків» Луцького загону почув на березі Західного Бугу підозрілий шум. З’ясувалося – невідомі насосом качали плавальні круги. Під час спроби затримати непроханців ті кинулися у річку. На березі вони залишили рюкзаки з особистими речами – мобільні телефони, 1400 $, а також насос та два надувних круги, за допомогою яких планували дістатися сусіднього берега.



Співробітники Держприкордонслужби негайно організували взаємодію з польськими колегами, які затримали двох чоловіків та жінку в мокрому одязі. Один з чоловіків виявився громадянином Туреччини, інший – Сирії, а жінка – вірменкою.



Наразі встановлюють всі обставини правопорушення та коло осіб, можливо причетних до незаконного переправлення осіб через кордон. Питання щодо передачі затриманих в Україну за угодою про реадмісію будуть вирішувати під час прикордонно-представницької зустрічі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні затримали турка, сирійця та вірменку, які, одягненими тікали від правоохоронців через річку.Про це повідомляє Держприкордонслужба Учора, 6 жовтня, пізно ввечері патруль відділу «Амбуків» Луцького загону почув на березі Західного Бугу підозрілий шум. З’ясувалося – невідомі насосом качали плавальні круги. Під час спроби затримати непроханців ті кинулися у річку. На березі вони залишили рюкзаки з особистими речами – мобільні телефони, 1400 $, а також насос та два надувних круги, за допомогою яких планували дістатися сусіднього берега.Співробітники Держприкордонслужби негайно організували взаємодію з польськими колегами, які затримали двох чоловіків та жінку в мокрому одязі. Один з чоловіків виявився громадянином Туреччини, інший – Сирії, а жінка – вірменкою.Наразі встановлюють всі обставини правопорушення та коло осіб, можливо причетних до незаконного переправлення осіб через кордон. Питання щодо передачі затриманих в Україну за угодою про реадмісію будуть вирішувати під час прикордонно-представницької зустрічі.

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