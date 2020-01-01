вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тікаючи від прикордонників на Волині, іноземці-нелегали кинулися перепливати річку

Тікаючи від прикордонників на Волині, іноземці-нелегали кинулися перепливати річку
На українсько-польському кордоні затримали турка, сирійця та вірменку, які, одягненими тікали від правоохоронців через річку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Учора, 6 жовтня, пізно ввечері патруль відділу «Амбуків» Луцького загону почув на березі Західного Бугу підозрілий шум. З’ясувалося – невідомі насосом качали плавальні круги. Під час спроби затримати непроханців ті кинулися у річку. На березі вони залишили рюкзаки з особистими речами – мобільні телефони, 1400 $, а також насос та два надувних круги, за допомогою яких планували дістатися сусіднього берега.

Співробітники Держприкордонслужби негайно організували взаємодію з польськими колегами, які затримали двох чоловіків та жінку в мокрому одязі. Один з чоловіків виявився громадянином Туреччини, інший – Сирії, а жінка – вірменкою.

Наразі встановлюють всі обставини правопорушення та коло осіб, можливо причетних до незаконного переправлення осіб через кордон. Питання щодо передачі затриманих в Україну за угодою про реадмісію будуть вирішувати під час прикордонно-представницької зустрічі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нелегали, прикордонники, Волинь, Західний Буг, річка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тікаючи від прикордонників на Волині, іноземці-нелегали кинулися перепливати річку
Сьогодні, 14:42
Покатав ровесників на батьківському авто: на Рівненщині підліток влаштував автотрощу. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Через втрату Лесиного ясена у Луцьку хочуть «взятися» за дерева-довгожителі
Сьогодні, 14:05
12 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус
Сьогодні, 13:45
У Польщі важко поранили ножем заробітчанина з України, чоловік – у комі
Сьогодні, 13:36
Схожі новини
Волинські прикордонники наздоганяли водія-втікача, який перевозив контрабанду цигарок. ВІДЕО Волинські прикордонники наздоганяли водія-втікача, який перевозив контрабанду цигарок. ВІДЕО
30 вересень, 13:35
На Волині затримали двох чоловіків, які перетягували через кордон пакунки з контрабандою На Волині затримали двох чоловіків, які перетягували через кордон пакунки з контрабандою
30 серпень, 12:10
На Волині «накрили» канал переправлення нелегалів через кордон На Волині «накрили» канал переправлення нелегалів через кордон
14 липень, 13:56
Село Рованці «захищатимуть» від підтоплень за понад 11 мільйонів Село Рованці «захищатимуть» від підтоплень за понад 11 мільйонів
08 червень, 11:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тікаючи від прикордонників на Волині, іноземці-нелегали кинулися перепливати річку
Сьогодні, 14:42
 0
Покатав ровесників на батьківському авто: на Рівненщині підліток влаштував автотрощу. ФОТО
Сьогодні, 14:20
 0
Через втрату Лесиного ясена у Луцьку хочуть «взятися» за дерева-довгожителі
Сьогодні, 14:05
 0
12 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус
Сьогодні, 13:45
 0
У Польщі важко поранили ножем заробітчанина з України, чоловік – у комі
Сьогодні, 13:36
 0
Медіа
відео
1/8