У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО





Як розповіли на місці події журналістам

Toyota, виїжджаючи з другорядної вулиці, не пропустила мотоцикліста, який їхав по головній в сторону автостанції. Потім сталося зіткнення з припаркованою Skoda.



В результаті ДТП водія мототранспорту забрала швидка допомога.



На місці працювали правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 7-го жовтня на вулиці Шахтарській зіткнулись автомобіль та мотоцикл. Водія двоколісного забрала «швидка».Як розповіли на місці події журналістам БУГу , водійкаToyota, виїжджаючи з другорядної вулиці, не пропустила мотоцикліста, який їхав по головній в сторону автостанції. Потім сталося зіткнення з припаркованою Skoda.В результаті ДТП водія мототранспорту забрала швидка допомога.На місці працювали правоохоронці.

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