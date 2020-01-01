вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО

У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО
У Нововолинську 7-го жовтня на вулиці Шахтарській зіткнулись автомобіль та мотоцикл. Водія двоколісного забрала «швидка».

Як розповіли на місці події журналістам БУГу, водійка
Toyota, виїжджаючи з другорядної вулиці, не пропустила мотоцикліста, який їхав по головній в сторону автостанції. Потім сталося зіткнення з припаркованою Skoda.

В результаті ДТП водія мототранспорту забрала швидка допомога.

На місці працювали правоохоронці.

У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО
У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО
У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО
У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО
У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відшукали родичів літнього чоловіка, який загубився
Сьогодні, 15:24
У Гаразджі автівка збила чоловіка на велосипеді
Сьогодні, 15:10
У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 14:55
Тікаючи від прикордонників на Волині, іноземці-нелегали кинулися перепливати річку
Сьогодні, 14:42
Покатав ровесників на батьківському авто: на Рівненщині підліток влаштував автотрощу. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО
02 жовтень, 15:43
У місті на Волині на перехресті зіткнулися два легковики. ФОТО У місті на Волині на перехресті зіткнулися два легковики. ФОТО
01 жовтень, 19:26
У Нововолинську водій на швидкості влетів у карантинний пост: чоловіка судитимуть У Нововолинську водій на швидкості влетів у карантинний пост: чоловіка судитимуть
24 вересень, 13:49
Аварія на Волині: бус Renault зіткнувся з легковиком. ФОТО Аварія на Волині: бус Renault зіткнувся з легковиком. ФОТО
24 вересень, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» встановили станцію для зарядки ґаджетів*
Сьогодні, 16:01
 0
Поліція затримала хлопця, який на автостоянці у Луцьку викрав зброю із авто
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині відшукали родичів літнього чоловіка, який загубився
Сьогодні, 15:24
 0
У Гаразджі автівка збила чоловіка на велосипеді
Сьогодні, 15:10
 0
У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8