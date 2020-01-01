У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 14:55
У Нововолинську 7-го жовтня на вулиці Шахтарській зіткнулись автомобіль та мотоцикл. Водія двоколісного забрала «швидка».
Як розповіли на місці події журналістам БУГу, водійка
Toyota, виїжджаючи з другорядної вулиці, не пропустила мотоцикліста, який їхав по головній в сторону автостанції. Потім сталося зіткнення з припаркованою Skoda.
В результаті ДТП водія мототранспорту забрала швидка допомога.
На місці працювали правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповіли на місці події журналістам БУГу, водійка
Toyota, виїжджаючи з другорядної вулиці, не пропустила мотоцикліста, який їхав по головній в сторону автостанції. Потім сталося зіткнення з припаркованою Skoda.
В результаті ДТП водія мототранспорту забрала швидка допомога.
На місці працювали правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині відшукали родичів літнього чоловіка, який загубився
Сьогодні, 15:24
У Гаразджі автівка збила чоловіка на велосипеді
Сьогодні, 15:10
У Нововолинську водійка за кермом Toyota протаранила мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 14:55
Покатав ровесників на батьківському авто: на Рівненщині підліток влаштував автотрощу. ФОТО
Сьогодні, 14:20