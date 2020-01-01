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У Гаразджі автівка збила чоловіка на велосипеді

У Гаразджі автівка збила чоловіка на велосипеді
На Волині автомобіль збив велосипедиста, чоловіка госпіталізували до лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 6 жовтня, пізно ввечері в селі Гаразджа.

Як відомо, водій, керуючи автомобілем, збив місцевого жителя, який їхав велосипедом.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно в селі Гаразджа водій збив 37-річного велосипедиста. Відомості відповідним чином зареєстровані.

Як повідомив у коментарі заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, пацієнта з ДТП доставили у міську клінічну лікарню о 23:55. Наразі він знаходиться у відділенні ургентної хірургії із закритою травмою грудної клітки. Його стан стабільний.

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Теги: Гаразджа, велосипедист, аварія
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