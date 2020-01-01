У Гаразджі автівка збила чоловіка на велосипеді





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 6 жовтня, пізно ввечері в селі Гаразджа.



Як відомо, водій, керуючи автомобілем, збив місцевого жителя, який їхав велосипедом.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно в селі Гаразджа водій збив 37-річного велосипедиста. Відомості відповідним чином зареєстровані.



Як повідомив у коментарі заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, пацієнта з ДТП доставили у міську клінічну лікарню о 23:55. Наразі він знаходиться у відділенні ургентної хірургії із закритою травмою грудної клітки. Його стан стабільний.

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