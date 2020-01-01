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На Волині відшукали родичів літнього чоловіка, який загубився

На Волині відшукали родичів літнього чоловіка, який загубився
Сьогодні, 7 жовтня, в обідню пору ковельським патрульним надійшов виклик про виявлення загубленої людини на вулиці Левицького.

Патрульні негайно приїхали за вказаною адресою та виявили заявника, біля якого у безпорадному стані перебував чоловік похилого віку. Дідусь не зміг надати про себе жодної інформації, тільки назвав ім’я своєї дружини, - інформує патрульна поліція Волинської області

Тож патрульні опитали перехожих та зв’язалися із черговою частиною Ковельського відділу поліції та встановили особу 79-річного дідуся.
Для надання медичної допомоги на місце події викликали медиків.

Також патрульні зв’язалися із рідними чоловіка та передали його в руки сину, який щиро подякував патрульним. Нині життю дідуся нічого не загрожує.

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Теги: розшук, дідусь, Ковель, патрульні
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