На Волині відшукали родичів літнього чоловіка, який загубився

Сьогодні, 7 жовтня, в обідню пору ковельським патрульним надійшов виклик про виявлення загубленої людини на вулиці Левицького.Патрульні негайно приїхали за вказаною адресою та виявили заявника, біля якого у безпорадному стані перебував чоловік похилого віку. Дідусь не зміг надати про себе жодної інформації, тільки назвав ім’я своєї дружини, - інформує патрульна поліція Волинської областіТож патрульні опитали перехожих та зв’язалися із черговою частиною Ковельського відділу поліції та встановили особу 79-річного дідуся.Для надання медичної допомоги на місце події викликали медиків.Також патрульні зв’язалися із рідними чоловіка та передали його в руки сину, який щиро подякував патрульним. Нині життю дідуся нічого не загрожує.