Де у Луцьку та на Волині не буде світла 8 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00
с. Овадно, вул. Привокзальна, Мічуріна
2. ПЛ-0,4 Л-1
КТП-200 09:00 -17:00 с. Заріччя, вул. Нова, Садова
3. ПЛ-10кВ Л-03-04 від ЛР-26 09:00 - 17:00 с. Амбуків ФАП, магазин с. Амбуків – частково
с. Лудин - частково
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-9 09:00-17:00 м.Камінь-Каширський Вул Гайова, Вул Василя Стуса,
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Лісна,
вул. Волошкова
2. 9:00-17:00
с.Дачне вул.О.Кошового.
с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Миру,1-24
вул.Дружби,
3 КТП-512 10:00-15:00
Цуманське ССТ - магазин
ФОП Ройко М.В. цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Велицька сільська рада
ФОП Коренга Л.О
Голобське споживче товариство с.Мельниця
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП-344
9:00-17:00
Доротищенська сільська Рада
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівське споживче товариство
ФОП Денисюк Л.С
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО
Відділ освіти Ковельської РДА
с.Гішин
3. ПЛ – 10 кВ Л 72-07
9:00-17:00 СТзОВ "Україна",
Ф. О. Якимчук М. П.,
Дубівське СТ,
ФОП Пініс І. О.,
ФОП Іллюх О. В.,
Дубівське СТ,
ПАТ "Волиньгаз ",
ФОП Коваль Т. С.,
ФОП Чапко С. А.,
ФОП Якимчук О. М.,
Ф.о.Попіка Л. С.,
ФОП Синьчук О. А.,
ФОП Оніщук В. П,
ФОП Гурська А. С.,
Вол. дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
О.С.Н. (буд.коміт) "Водник",
Ковельське МУВГ,
ФОП Літус В. І.,
Юріївська церква Дубове
Церква с. Дубове с. Дубове
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-24 9:00-17:00 Будинок культури,магазин ФОП Вронський с.Марковичі вул.Молодіжна,вул.8 березня
місто Луцьк
1. 13.30-17.00
Громадський центр
Кафе Рендеву
Маг.Сімейний
Волинська торгова палата
Маг"Упаковка"
Маг."Запчастини"
Вул.Сільська
Вул.Гребінки
Вул.Залізняка
Вул.Тесленка
Вул.Яровиця (частково)
Вул.Франка(частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-468 8:00-17:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
УДППЗ"УКРПОШТА"
Бібліотека Ст.Смоляри
Школа с.Ст.Смоляри
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів с.Столенські Смоляри
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
4. ПЛ-0,4 кВ
Л-1
ЗТП-48 9:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового 2-18,1-7
вул.Володимирська 1-27,2-4
вул.Дорошенка 44-70
б-р. Шевченка 44а
5. ПЛ-0,4 кВ
Л-1
КТП-150 9:00-17:00
м.Нововолинськ
вул. Павлова
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-357 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (тракторна бригада) с.Рудка-Козинська, вул Центральна
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
3
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
4
ПЛ-0,4 кВ КТП-186
9:00-17:00 с.Тихотин (бригада)
5
КТП-223
9:00-17:00 с.Березолуки (Хоміч М.М., Журанський Ф.Є. овочесховище) с.Березолуки, вул.Шевченка, 1а
6 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-341 10:00-16:30 ВО Турійської РДА –школа, ПАТ «Укртелеком»- АТС, ВД УППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП с.Оса
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-173 10:00-16:30
с.Ловище
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-283 10:00-16:30
с.Перевісся
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00
с. Овадно, вул. Привокзальна, Мічуріна
2. ПЛ-0,4 Л-1
КТП-200 09:00 -17:00 с. Заріччя, вул. Нова, Садова
3. ПЛ-10кВ Л-03-04 від ЛР-26 09:00 - 17:00 с. Амбуків ФАП, магазин с. Амбуків – частково
с. Лудин - частково
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-9 09:00-17:00 м.Камінь-Каширський Вул Гайова, Вул Василя Стуса,
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Лісна,
вул. Волошкова
2. 9:00-17:00
с.Дачне вул.О.Кошового.
с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Миру,1-24
вул.Дружби,
3 КТП-512 10:00-15:00
Цуманське ССТ - магазин
ФОП Ройко М.В. цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Велицька сільська рада
ФОП Коренга Л.О
Голобське споживче товариство с.Мельниця
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП-344
9:00-17:00
Доротищенська сільська Рада
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівське споживче товариство
ФОП Денисюк Л.С
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО
Відділ освіти Ковельської РДА
с.Гішин
3. ПЛ – 10 кВ Л 72-07
9:00-17:00 СТзОВ "Україна",
Ф. О. Якимчук М. П.,
Дубівське СТ,
ФОП Пініс І. О.,
ФОП Іллюх О. В.,
Дубівське СТ,
ПАТ "Волиньгаз ",
ФОП Коваль Т. С.,
ФОП Чапко С. А.,
ФОП Якимчук О. М.,
Ф.о.Попіка Л. С.,
ФОП Синьчук О. А.,
ФОП Оніщук В. П,
ФОП Гурська А. С.,
Вол. дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
О.С.Н. (буд.коміт) "Водник",
Ковельське МУВГ,
ФОП Літус В. І.,
Юріївська церква Дубове
Церква с. Дубове с. Дубове
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-24 9:00-17:00 Будинок культури,магазин ФОП Вронський с.Марковичі вул.Молодіжна,вул.8 березня
місто Луцьк
1. 13.30-17.00
Громадський центр
Кафе Рендеву
Маг.Сімейний
Волинська торгова палата
Маг"Упаковка"
Маг."Запчастини"
Вул.Сільська
Вул.Гребінки
Вул.Залізняка
Вул.Тесленка
Вул.Яровиця (частково)
Вул.Франка(частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-468 8:00-17:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
УДППЗ"УКРПОШТА"
Бібліотека Ст.Смоляри
Школа с.Ст.Смоляри
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів с.Столенські Смоляри
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
4. ПЛ-0,4 кВ
Л-1
ЗТП-48 9:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового 2-18,1-7
вул.Володимирська 1-27,2-4
вул.Дорошенка 44-70
б-р. Шевченка 44а
5. ПЛ-0,4 кВ
Л-1
КТП-150 9:00-17:00
м.Нововолинськ
вул. Павлова
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-357 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (тракторна бригада) с.Рудка-Козинська, вул Центральна
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
3
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
4
ПЛ-0,4 кВ КТП-186
9:00-17:00 с.Тихотин (бригада)
5
КТП-223
9:00-17:00 с.Березолуки (Хоміч М.М., Журанський Ф.Є. овочесховище) с.Березолуки, вул.Шевченка, 1а
6 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-341 10:00-16:30 ВО Турійської РДА –школа, ПАТ «Укртелеком»- АТС, ВД УППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП с.Оса
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-173 10:00-16:30
с.Ловище
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-283 10:00-16:30
с.Перевісся
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Херсонщині під час пологів померла породілля та її немовля
Сьогодні, 19:20
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 8 жовтня
Сьогодні, 19:00
В Україні подорожчають яйця та курятина
Сьогодні, 18:32
Вбивство молодого хлопця у Луцьку: батьки загиблого вимагають посилити покарання винним у смерті сина. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58