Де у Луцьку та на Волині не буде світла 8 жовтня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 -17:00с. Овадно, вул. Привокзальна, Мічуріна2. ПЛ-0,4 Л-1КТП-200 09:00 -17:00 с. Заріччя, вул. Нова, Садова3. ПЛ-10кВ Л-03-04 від ЛР-26 09:00 - 17:00 с. Амбуків ФАП, магазин с. Амбуків – частковос. Лудин - частковоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-9 09:00-17:00 м.Камінь-Каширський Вул Гайова, Вул Василя Стуса,1. 9:00-17:00смт.Цуманьвул.Лісна,вул. Волошкова2. 9:00-17:00с.Дачне вул.О.Кошового.с.Дачневул.О.Кошового,вул.Миру,1-24вул.Дружби,3 КТП-512 10:00-15:00Цуманське ССТ - магазинФОП Ройко М.В. цехсмт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,1.9:00-17:00Велицька сільська радаФОП Коренга Л.ОГолобське споживче товариство с.Мельниця2.ПЛ-0,4кВ від КТП-3449:00-17:00Доротищенська сільська РадаАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Дубівське споживче товариствоФОП Денисюк Л.СКомунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМОВідділ освіти Ковельської РДАс.Гішин3. ПЛ – 10 кВ Л 72-079:00-17:00 СТзОВ "Україна",Ф. О. Якимчук М. П.,Дубівське СТ,ФОП Пініс І. О.,ФОП Іллюх О. В.,Дубівське СТ,ПАТ "Волиньгаз ",ФОП Коваль Т. С.,ФОП Чапко С. А.,ФОП Якимчук О. М.,Ф.о.Попіка Л. С.,ФОП Синьчук О. А.,ФОП Оніщук В. П,ФОП Гурська А. С.,Вол. дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",О.С.Н. (буд.коміт) "Водник",Ковельське МУВГ,ФОП Літус В. І.,Юріївська церква ДубовеЦерква с. Дубове с. Дубове1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-24 9:00-17:00 Будинок культури,магазин ФОП Вронський с.Марковичі вул.Молодіжна,вул.8 березня1. 13.30-17.00Громадський центрКафе РендевуМаг.СімейнийВолинська торгова палатаМаг"Упаковка"Маг."Запчастини"Вул.СільськаВул.ГребінкиВул.ЗалізнякаВул.ТесленкаВул.Яровиця (частково)Вул.Франка(частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. КТП-468 8:00-17:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філіяУДППЗ"УКРПОШТА"Бібліотека Ст.СмоляриШкола с.Ст.СмоляриКЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів с.Столенські СмоляриВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано4. ПЛ-0,4 кВЛ-1ЗТП-48 9:00-17:00м.Нововолинськвул.Хвильового 2-18,1-7вул.Володимирська 1-27,2-4вул.Дорошенка 44-70б-р. Шевченка 44а5. ПЛ-0,4 кВЛ-1КТП-150 9:00-17:00м.Нововолинськвул. ПавловаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-357 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (тракторна бригада) с.Рудка-Козинська, вул ЦентральнаПЛ-0,4 кВ КТП-1419:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, ШкільнаПЛ-0,4 кВ КТП-1499:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, МируПЛ-0,4 кВ КТП-1869:00-17:00 с.Тихотин (бригада)КТП-2239:00-17:00 с.Березолуки (Хоміч М.М., Журанський Ф.Є. овочесховище) с.Березолуки, вул.Шевченка, 1а6 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4кВКТП-341 10:00-16:30 ВО Турійської РДА –школа, ПАТ «Укртелеком»- АТС, ВД УППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП с.Оса2 ПЛ-0,4кВКТП-173 10:00-16:30с.Ловище3 ПЛ-0,4кВКТП-283 10:00-16:30с.Перевісся