Поліція затримала хлопця, який на автостоянці у Луцьку викрав зброю із авто
Сьогодні, 16:00
У Луцьку поліція викрила викрадача зброї.
Інцидент трапився у вересні минулого року, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зловмисник викрав із багажника автомобіля Ford, належного 41-річному лучанину, карабін Remington 700, 30 набоїв до нього, пристрій травматичної дії ПМР та 16 набоїв з гумовими кулями. Уся зброя була належним чином зареєстрована. Транспортний засіб знаходився на автостоянці у Луцьку.
За фактом викрадення зброї та боєприпасів слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 262 Кримінального кодексу України.
У рамках проведення досудового розслідування оперативники встановили, що злочин скоїв 19-річний житель селища Любешів. Викрадену зброю вилучили.
Волинянину слідчі повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, досудове розслідування триває.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Інцидент трапився у вересні минулого року, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зловмисник викрав із багажника автомобіля Ford, належного 41-річному лучанину, карабін Remington 700, 30 набоїв до нього, пристрій травматичної дії ПМР та 16 набоїв з гумовими кулями. Уся зброя була належним чином зареєстрована. Транспортний засіб знаходився на автостоянці у Луцьку.
За фактом викрадення зброї та боєприпасів слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 262 Кримінального кодексу України.
У рамках проведення досудового розслідування оперативники встановили, що злочин скоїв 19-річний житель селища Любешів. Викрадену зброю вилучили.
Волинянину слідчі повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, досудове розслідування триває.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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