Поліція затримала хлопця, який на автостоянці у Луцьку викрав зброю із авто





Інцидент трапився у вересні минулого року,



Зловмисник викрав із багажника автомобіля Ford, належного 41-річному лучанину, карабін Remington 700, 30 набоїв до нього, пристрій травматичної дії ПМР та 16 набоїв з гумовими кулями. Уся зброя була належним чином зареєстрована. Транспортний засіб знаходився на автостоянці у Луцьку.



За фактом викрадення зброї та боєприпасів слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 262 Кримінального кодексу України.



У рамках проведення досудового розслідування оперативники встановили, що злочин скоїв 19-річний житель селища Любешів. Викрадену зброю вилучили.



Волинянину слідчі повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, досудове розслідування триває.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



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