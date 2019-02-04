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Поліція затримала хлопця, який на автостоянці у Луцьку викрав зброю із авто

Поліція затримала хлопця, який на автостоянці у Луцьку викрав зброю із авто
У Луцьку поліція викрила викрадача зброї.

Інцидент трапився у вересні минулого року, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зловмисник викрав із багажника автомобіля Ford, належного 41-річному лучанину, карабін Remington 700, 30 набоїв до нього, пристрій травматичної дії ПМР та 16 набоїв з гумовими кулями. Уся зброя була належним чином зареєстрована. Транспортний засіб знаходився на автостоянці у Луцьку.

За фактом викрадення зброї та боєприпасів слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 262 Кримінального кодексу України.

У рамках проведення досудового розслідування оперативники встановили, що злочин скоїв 19-річний житель селища Любешів. Викрадену зброю вилучили.

Волинянину слідчі повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, крадіжка, злодій
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