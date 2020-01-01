У «ПортCity» встановили станцію для зарядки ґаджетів*

У «ПортCity» встановили ексклюзивну станцію, де можна взяти в оренду повербанк.Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.Що треба зробити для того, аби зарядити свій ґаджет за допомогою станції:- встановити додаток POWER NOW;- просканувати QR-код на станції;- взяти повербанк в оренду (можна заряджати до 3-ьох пристроїв одночасно);- повернути повербанк у станцію та оплатити час використання.Тарифи:Перші – 30 хвилин безкоштовно. Кожні наступні пів години – 10 гривень.Доба – 50 гривень (якшо Ви користуєтесь повербанком більше, ніж 2,5 години, Ви автоматично переходите на добовий тариф).Станція розташована на першому поверсі ТРЦ «ПортCity».