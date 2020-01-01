У «ПортCity» встановили станцію для зарядки ґаджетів*
Сьогодні, 16:01
У «ПортCity» встановили ексклюзивну станцію, де можна взяти в оренду повербанк.
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
Що треба зробити для того, аби зарядити свій ґаджет за допомогою станції:
- встановити додаток POWER NOW;
- просканувати QR-код на станції;
- взяти повербанк в оренду (можна заряджати до 3-ьох пристроїв одночасно);
- повернути повербанк у станцію та оплатити час використання.
Тарифи:
Перші – 30 хвилин безкоштовно. Кожні наступні пів години – 10 гривень.
Доба – 50 гривень (якшо Ви користуєтесь повербанком більше, ніж 2,5 години, Ви автоматично переходите на добовий тариф).
Станція розташована на першому поверсі ТРЦ «ПортCity».
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Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
Що треба зробити для того, аби зарядити свій ґаджет за допомогою станції:
- встановити додаток POWER NOW;
- просканувати QR-код на станції;
- взяти повербанк в оренду (можна заряджати до 3-ьох пристроїв одночасно);
- повернути повербанк у станцію та оплатити час використання.
Тарифи:
Перші – 30 хвилин безкоштовно. Кожні наступні пів години – 10 гривень.
Доба – 50 гривень (якшо Ви користуєтесь повербанком більше, ніж 2,5 години, Ви автоматично переходите на добовий тариф).
Станція розташована на першому поверсі ТРЦ «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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