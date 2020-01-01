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У «ПортCity» встановили станцію для зарядки ґаджетів*

У «ПортCity» встановили станцію для зарядки ґаджетів*
У «ПортCity» встановили ексклюзивну станцію, де можна взяти в оренду повербанк.

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.

Що треба зробити для того, аби зарядити свій ґаджет за допомогою станції:

- встановити додаток POWER NOW;
- просканувати QR-код на станції;
- взяти повербанк в оренду (можна заряджати до 3-ьох пристроїв одночасно);
- повернути повербанк у станцію та оплатити час використання.

Тарифи:

Перші – 30 хвилин безкоштовно. Кожні наступні пів години – 10 гривень.
Доба – 50 гривень (якшо Ви користуєтесь повербанком більше, ніж 2,5 години, Ви автоматично переходите на добовий тариф).

Станція розташована на першому поверсі ТРЦ «ПортCity».

У «ПортCity» встановили станцію для зарядки ґаджетів*


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Теги: «ПортCity», зарядка
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