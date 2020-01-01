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В Україні подорожчають яйця та курятина

В Україні подорожчають яйця та курятина
Яйця та м’ясо птиці здорожчають.

Такі прогнози роблять у Спілці птаховодів України, розповіли у Сніданку з 1+1.

Тож якщо нині яйця коштують близько 18-20 гривень за десяток, то вже невдовзі ціни виростуть до 23-25 гривень за десяток.

Подорожчання зумовлене тим, що нині в Україні дорожчають комбікорм і пшениця. Експерти кажуть, що минулий рік був збитковим для багатьої підприємств. Деякі взагалі закрили виробництво. Інші скоротили поголів’я.

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Теги: яйця, курятина, здорожчання
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