В Україні подорожчають яйця та курятина
Сьогодні, 18:32
Яйця та м’ясо птиці здорожчають.
Такі прогнози роблять у Спілці птаховодів України, розповіли у Сніданку з 1+1.
Тож якщо нині яйця коштують близько 18-20 гривень за десяток, то вже невдовзі ціни виростуть до 23-25 гривень за десяток.
Подорожчання зумовлене тим, що нині в Україні дорожчають комбікорм і пшениця. Експерти кажуть, що минулий рік був збитковим для багатьої підприємств. Деякі взагалі закрили виробництво. Інші скоротили поголів’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Такі прогнози роблять у Спілці птаховодів України, розповіли у Сніданку з 1+1.
Тож якщо нині яйця коштують близько 18-20 гривень за десяток, то вже невдовзі ціни виростуть до 23-25 гривень за десяток.
Подорожчання зумовлене тим, що нині в Україні дорожчають комбікорм і пшениця. Експерти кажуть, що минулий рік був збитковим для багатьої підприємств. Деякі взагалі закрили виробництво. Інші скоротили поголів’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Херсонщині під час пологів померла породілля та її немовля
Сьогодні, 19:20
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 8 жовтня
Сьогодні, 19:00
В Україні подорожчають яйця та курятина
Сьогодні, 18:32
Вбивство молодого хлопця у Луцьку: батьки загиблого вимагають посилити покарання винним у смерті сина. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58