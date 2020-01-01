В Україні подорожчають яйця та курятина





Такі прогнози роблять у Спілці птаховодів України, розповіли у



Тож якщо нині яйця коштують близько 18-20 гривень за десяток, то вже невдовзі ціни виростуть до 23-25 гривень за десяток.



Подорожчання зумовлене тим, що нині в Україні дорожчають комбікорм і пшениця. Експерти кажуть, що минулий рік був збитковим для багатьої підприємств. Деякі взагалі закрили виробництво. Інші скоротили поголів’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Яйця та м’ясо птиці здорожчають.Такі прогнози роблять у Спілці птаховодів України, розповіли у Сніданку з 1+1 Тож якщо нині яйця коштують близько 18-20 гривень за десяток, то вже невдовзі ціни виростуть до 23-25 гривень за десяток.Подорожчання зумовлене тим, що нині в Україні дорожчають комбікорм і пшениця. Експерти кажуть, що минулий рік був збитковим для багатьої підприємств. Деякі взагалі закрили виробництво. Інші скоротили поголів’я.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію