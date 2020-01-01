Директор Волинської обласної інфекційної лікарні написав заяву на звільнення





Про це йдеться на сайті Волиньради.



«Прошу звільнити мене за згодою сторін за сімейними обставинами з посади директора», – йдеться в заяві.



Документ про звільнення керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Руслана Морочковського розглянули на засіданні постійної комісії Волинської облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства.



Комісія рекомендувала голові Волиньради звільнити Руслана Морочковського та до призначення керівника в установленому порядку призначити тимчасово в.о. директора КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Галину Морочковську - завідувача інфекційним дорослим відділенням обласної інфекційної лікарні.



Сам Руслан Морочковський відмовився коментувати журналістам мотиви свого звільнення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський написав заяву на звільнення.Про це йдеться на сайті Волиньради.«Прошу звільнити мене за згодою сторін за сімейними обставинами з посади директора», – йдеться в заяві.Документ про звільнення керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Руслана Морочковського розглянули на засіданні постійної комісії Волинської облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства.Комісія рекомендувала голові Волиньради звільнити Руслана Морочковського та до призначення керівника в установленому порядку призначити тимчасово в.о. директора КП "Волинська обласна інфекційна лікарня"- завідувача інфекційним дорослим відділенням обласної інфекційної лікарні.Сам Руслан Морочковський відмовився коментувати журналістам мотиви свого звільнення.

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