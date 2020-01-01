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Директор Волинської обласної інфекційної лікарні написав заяву на звільнення

Директор Волинської обласної інфекційної лікарні написав заяву на звільнення
Директор Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський написав заяву на звільнення.

Про це йдеться на сайті Волиньради.

«Прошу звільнити мене за згодою сторін за сімейними обставинами з посади директора», – йдеться в заяві.

Документ про звільнення керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Руслана Морочковського розглянули на засіданні постійної комісії Волинської облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Комісія рекомендувала голові Волиньради звільнити Руслана Морочковського та до призначення керівника в установленому порядку призначити тимчасово в.о. директора КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Галину Морочковську - завідувача інфекційним дорослим відділенням обласної інфекційної лікарні.

Сам Руслан Морочковський відмовився коментувати журналістам мотиви свого звільнення.



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Теги: звільнення, інфекційна лкарня, Морочковський
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