Директор Волинської обласної інфекційної лікарні написав заяву на звільнення
Сьогодні, 16:37
Директор Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський написав заяву на звільнення.
Про це йдеться на сайті Волиньради.
«Прошу звільнити мене за згодою сторін за сімейними обставинами з посади директора», – йдеться в заяві.
Документ про звільнення керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Руслана Морочковського розглянули на засіданні постійної комісії Волинської облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства.
Комісія рекомендувала голові Волиньради звільнити Руслана Морочковського та до призначення керівника в установленому порядку призначити тимчасово в.о. директора КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Галину Морочковську - завідувача інфекційним дорослим відділенням обласної інфекційної лікарні.
Сам Руслан Морочковський відмовився коментувати журналістам мотиви свого звільнення.
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Про це йдеться на сайті Волиньради.
«Прошу звільнити мене за згодою сторін за сімейними обставинами з посади директора», – йдеться в заяві.
Документ про звільнення керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Руслана Морочковського розглянули на засіданні постійної комісії Волинської облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства.
Комісія рекомендувала голові Волиньради звільнити Руслана Морочковського та до призначення керівника в установленому порядку призначити тимчасово в.о. директора КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Галину Морочковську - завідувача інфекційним дорослим відділенням обласної інфекційної лікарні.
Сам Руслан Морочковський відмовився коментувати журналістам мотиви свого звільнення.
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Коментарі 1
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