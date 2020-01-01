Заробила 4000 гривень: на Волині шахрайка продавала в Інтернеті віртуальні троянди
Сьогодні, 16:35
24-річній мешканці одного з сіл Горохівського району повідомили про підозру у вчиненні шахрайств.
Про це повідомляє обласна прокуратура.
Слідство вважає, що жінка, створивши акаунт на одному з сайтів продаж у мережі Інтернет, розміщувала там оголошення про продаж саджанців троянд, вимагала із потенційних покупців передоплату й після цього на зв'язок із ошуканими нею громадянами не виходила.
Відтак, довірливі покупці залишалися без грошей та без омріяного товару.
У такий спосіб спритниця ошукала 13 покупців, заробивши упродовж квітня-липня 2020 року понад 4000 грн.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Перевіряється причетність жінки до вчинення інших злочинів у мережі Інтернет.
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Про це повідомляє обласна прокуратура.
Слідство вважає, що жінка, створивши акаунт на одному з сайтів продаж у мережі Інтернет, розміщувала там оголошення про продаж саджанців троянд, вимагала із потенційних покупців передоплату й після цього на зв'язок із ошуканими нею громадянами не виходила.
Відтак, довірливі покупці залишалися без грошей та без омріяного товару.
У такий спосіб спритниця ошукала 13 покупців, заробивши упродовж квітня-липня 2020 року понад 4000 грн.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Перевіряється причетність жінки до вчинення інших злочинів у мережі Інтернет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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