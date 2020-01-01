Заробила 4000 гривень: на Волині шахрайка продавала в Інтернеті віртуальні троянди



Про це повідомляє обласна прокуратура.



Слідство вважає, що жінка, створивши акаунт на одному з сайтів продаж у мережі Інтернет, розміщувала там оголошення про продаж саджанців троянд, вимагала із потенційних покупців передоплату й після цього на зв'язок із ошуканими нею громадянами не виходила.

Відтак, довірливі покупці залишалися без грошей та без омріяного товару.



У такий спосіб спритниця ошукала 13 покупців, заробивши упродовж квітня-липня 2020 року понад 4000 грн.



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Перевіряється причетність жінки до вчинення інших злочинів у мережі Інтернет.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-річній мешканці одного з сіл Горохівського району повідомили про підозру у вчиненні шахрайств.

Про це повідомляє обласна прокуратура.Слідство вважає, що жінка, створивши акаунт на одному з сайтів продаж у мережі Інтернет, розміщувала там оголошення про продаж саджанців троянд, вимагала із потенційних покупців передоплату й після цього на зв'язок із ошуканими нею громадянами не виходила.Відтак, довірливі покупці залишалися без грошей та без омріяного товару.У такий спосіб спритниця ошукала 13 покупців, заробивши упродовж квітня-липня 2020 року понад 4000 грн.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Перевіряється причетність жінки до вчинення інших злочинів у мережі Інтернет.

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