Судитимуть директора ковельського ветсанзаводу





Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.



Керівник підприємства обвинувачують у тому, що він, зловживаючи своїм службовим становищем та порушуючи низку норм чинного законодавства, аби уникнути витрат на переробку відходів, забезпечив розміщення й захоронення загиблих тварин і відходів від переробки сировини тваринного походження на земельній ділянці площею понад 3 га у Ковелі, чим спричинив забруднення земель відходами, створив небезпеку для довкілля, а також заподіяв йому шкоду на суму більш ніж 1 мільйон гривень.



У квітні 2017 року посадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та забрудненні земель відходами внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля (ч.2 ст. 364 та ч.1 ст. 239 КК України).



Три роки підозрюваний був у розшуку, проте наразі затриманий і перебуває під домашнім арештом, а невдовзі постане перед судом.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо директора Ковельської філії державного підприємства "Укрветсанзавод".Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Керівник підприємства обвинувачують у тому, що він, зловживаючи своїм службовим становищем та порушуючи низку норм чинного законодавства, аби уникнути витрат на переробку відходів, забезпечив розміщення й захоронення загиблих тварин і відходів від переробки сировини тваринного походження на земельній ділянці площею понад 3 га у Ковелі, чим спричинив забруднення земель відходами, створив небезпеку для довкілля, а також заподіяв йому шкоду на суму більш ніж 1 мільйон гривень.У квітні 2017 року посадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та забрудненні земель відходами внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля (ч.2 ст. 364 та ч.1 ст. 239 КК України).Три роки підозрюваний був у розшуку, проте наразі затриманий і перебуває під домашнім арештом, а невдовзі постане перед судом.Більше матеріалівпро «Укрветсанзавод» – за посиланням

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