вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинське село змагається за 100 тисяч гривень у всеукраїнському конкурсі

Волинське село змагається за 100 тисяч гривень у всеукраїнському конкурсі
Село Підгайці Луцького району стало півфіналістом конкурсу «Неймовірні села України 2020». Переможець отримає приз - 100 тисяч гривень на реалізацію бізнес-проєкту.

Про це повідомляє видання AgroPortal.

Онлайн-голосування V Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2020» стартувало 1 жовтня.

Редакція AgroPortal.ua отримала 212 бізнес-проєктів з усіх областей України. Найбільш активними при подачі заявок були жителі Запорізької, Вінницької, Хмельницької та Чернігівської областей.

У зв’язку з великою кількістю якісно сформованих заявок, редакція AgroPortal.ua вирішила збільшити кількість сіл, котрі проходять до етапу онлайн-голосування, до 15.

Онлайн-голосування за бізнес-плани сіл триватиме на сайті AgroPortal.ua до 1 листопада (включно). Таким чином визначаться 5 сіл-фіналістів конкурсу, які в грудні будуть захищати свої бізнес-плани перед членами Експертної ради.

Станом на 7 жовтня Підгайці входять в ТОП-5. Волинське село займає 4-ту позицію за онлайн-голосуванням - 11 226 голосів. Підгайцівська сільська рада представила бізнес-проєкт з впровадження комплексного підходу до поводження з твердими побутовими відходами. У такий спосіб хочуть вирішити критичну ситуацію, яка склалася з локальним утворенням, накопиченням та зберіганням відходів до моменту їх збирання і вивезення КП при Підгайцівській сільській раді.

Довідка:

Для довідки: конкурс «Неймовірні села України 2020» аграрним онлайн-виданням AgroPortal.ua цьогоріч проводиться вп'яте.

Головний приз — 100 тис. грн на реалізацію бізнес-проєкту від головного партнера — Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Крім головного подарунка, переможцю, компанія «Бейкер Тіллі Україна» допоможе одному з 10-ти сіл, які пройшли до етапу онлайн-голосування, в реалізації їхнього бізнес-проєкту.

А Всеукраїнська асоціація громад одному із сіл-фіналістів надасть комплексний консультаційний супровід громади на період становлення після місцевих виборів.

П'ятірка сіл-фіналістів конкурсу отримає річну передплату на журнал Agroexpert та набір спеціалізованої аграрної літератури.

Волинське село змагається за 100 тисяч гривень у всеукраїнському конкурсі
Волинське село змагається за 100 тисяч гривень у всеукраїнському конкурсі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Підгайці, конкурс, 100 тисяч гривень, неймовірне село
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вбивство молодого хлопця у Луцьку: батьки загиблого вимагають посилити покарання винним у смерті сина. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58
Волинське село змагається за 100 тисяч гривень у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 17:40
За грабіж і хуліганство молодику з Волині «світить» до 7 років тюрми
Сьогодні, 17:12
Судитимуть директора ковельського ветсанзаводу
Сьогодні, 16:55
«Кіборг» з Волині, який пожертвував нирку синові, тепер сам потребує допомоги
Сьогодні, 16:41
Схожі новини
ТРЦ «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень автору найстрашнішої фотозони до Хеловіна* ТРЦ «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень автору найстрашнішої фотозони до Хеловіна*
Сьогодні, 09:57
Через ремонт дороги поблизу Луцька – обмежений рух транспорту Через ремонт дороги поблизу Луцька – обмежений рух транспорту
06 жовтень, 12:02
Майже 200 000 гривень: учасникам конкурсу на кращу ідею розвитку території біля Луцького замку виплатять премії Майже 200 000 гривень: учасникам конкурсу на кращу ідею розвитку території біля Луцького замку виплатять премії
04 жовтень, 16:56
У Луцьку змінили маршрут автобусів №23 і шукають перевізника У Луцьку змінили маршрут автобусів №23 і шукають перевізника
24 вересень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбивство молодого хлопця у Луцьку: батьки загиблого вимагають посилити покарання винним у смерті сина. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58
 0
Волинське село змагається за 100 тисяч гривень у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 17:40
 0
За грабіж і хуліганство молодику з Волині «світить» до 7 років тюрми
Сьогодні, 17:12
 0
Судитимуть директора ковельського ветсанзаводу
Сьогодні, 16:55
 0
«Кіборг» з Волині, який пожертвував нирку синові, тепер сам потребує допомоги
Сьогодні, 16:41
 0
Медіа
відео
1/8