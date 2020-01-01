Волинське село змагається за 100 тисяч гривень у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 17:40
Село Підгайці Луцького району стало півфіналістом конкурсу «Неймовірні села України 2020». Переможець отримає приз - 100 тисяч гривень на реалізацію бізнес-проєкту.
Про це повідомляє видання AgroPortal.
Онлайн-голосування V Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2020» стартувало 1 жовтня.
Редакція AgroPortal.ua отримала 212 бізнес-проєктів з усіх областей України. Найбільш активними при подачі заявок були жителі Запорізької, Вінницької, Хмельницької та Чернігівської областей.
У зв’язку з великою кількістю якісно сформованих заявок, редакція AgroPortal.ua вирішила збільшити кількість сіл, котрі проходять до етапу онлайн-голосування, до 15.
Онлайн-голосування за бізнес-плани сіл триватиме на сайті AgroPortal.ua до 1 листопада (включно). Таким чином визначаться 5 сіл-фіналістів конкурсу, які в грудні будуть захищати свої бізнес-плани перед членами Експертної ради.
Станом на 7 жовтня Підгайці входять в ТОП-5. Волинське село займає 4-ту позицію за онлайн-голосуванням - 11 226 голосів. Підгайцівська сільська рада представила бізнес-проєкт з впровадження комплексного підходу до поводження з твердими побутовими відходами. У такий спосіб хочуть вирішити критичну ситуацію, яка склалася з локальним утворенням, накопиченням та зберіганням відходів до моменту їх збирання і вивезення КП при Підгайцівській сільській раді.
Довідка:
Для довідки: конкурс «Неймовірні села України 2020» аграрним онлайн-виданням AgroPortal.ua цьогоріч проводиться вп'яте.
Головний приз — 100 тис. грн на реалізацію бізнес-проєкту від головного партнера — Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
Крім головного подарунка, переможцю, компанія «Бейкер Тіллі Україна» допоможе одному з 10-ти сіл, які пройшли до етапу онлайн-голосування, в реалізації їхнього бізнес-проєкту.
А Всеукраїнська асоціація громад одному із сіл-фіналістів надасть комплексний консультаційний супровід громади на період становлення після місцевих виборів.
П'ятірка сіл-фіналістів конкурсу отримає річну передплату на журнал Agroexpert та набір спеціалізованої аграрної літератури.
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Про це повідомляє видання AgroPortal.
Онлайн-голосування V Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2020» стартувало 1 жовтня.
Редакція AgroPortal.ua отримала 212 бізнес-проєктів з усіх областей України. Найбільш активними при подачі заявок були жителі Запорізької, Вінницької, Хмельницької та Чернігівської областей.
У зв’язку з великою кількістю якісно сформованих заявок, редакція AgroPortal.ua вирішила збільшити кількість сіл, котрі проходять до етапу онлайн-голосування, до 15.
Онлайн-голосування за бізнес-плани сіл триватиме на сайті AgroPortal.ua до 1 листопада (включно). Таким чином визначаться 5 сіл-фіналістів конкурсу, які в грудні будуть захищати свої бізнес-плани перед членами Експертної ради.
Станом на 7 жовтня Підгайці входять в ТОП-5. Волинське село займає 4-ту позицію за онлайн-голосуванням - 11 226 голосів. Підгайцівська сільська рада представила бізнес-проєкт з впровадження комплексного підходу до поводження з твердими побутовими відходами. У такий спосіб хочуть вирішити критичну ситуацію, яка склалася з локальним утворенням, накопиченням та зберіганням відходів до моменту їх збирання і вивезення КП при Підгайцівській сільській раді.
Довідка:
Для довідки: конкурс «Неймовірні села України 2020» аграрним онлайн-виданням AgroPortal.ua цьогоріч проводиться вп'яте.
Головний приз — 100 тис. грн на реалізацію бізнес-проєкту від головного партнера — Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
Крім головного подарунка, переможцю, компанія «Бейкер Тіллі Україна» допоможе одному з 10-ти сіл, які пройшли до етапу онлайн-голосування, в реалізації їхнього бізнес-проєкту.
А Всеукраїнська асоціація громад одному із сіл-фіналістів надасть комплексний консультаційний супровід громади на період становлення після місцевих виборів.
П'ятірка сіл-фіналістів конкурсу отримає річну передплату на журнал Agroexpert та набір спеціалізованої аграрної літератури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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