БК «Старий Луцьк» підсилився досвідченим центровим
07 жовтень, 22:59
Баскетбольний клуб "Старий Луцьк-Університет" поповнився досвідченим бігменом Сергієм Юрченком.
Про це повідомляє пресслужба баскетбольного клубу.
Сергій Юрченко став гравцем БК «Старий Луцьк-Університет». Досвідчений центровий у минулому сезоні виступав за «суперліговий» МБК «Миколаїв». Протягом кар’єри Сергій грав за «Авангард», БК «Говерла», БК «Золотой Век» та інші відомі команди. Окрім цього, новачок «Старого Луцька» – один з найкращих вітчизняних гравців з баскетболу 3х3, член національної збірної України.
За наш клуб Сергій Юрченко виступатиме під номером 7. Зауважимо, що новачок встиг взяти участь у складі лучан в турнірі пам’яті Олексія Веремійчика, за підсумками якого був одним з найкращих гравців і став кращим центровим турніру.
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Про це повідомляє пресслужба баскетбольного клубу.
Сергій Юрченко став гравцем БК «Старий Луцьк-Університет». Досвідчений центровий у минулому сезоні виступав за «суперліговий» МБК «Миколаїв». Протягом кар’єри Сергій грав за «Авангард», БК «Говерла», БК «Золотой Век» та інші відомі команди. Окрім цього, новачок «Старого Луцька» – один з найкращих вітчизняних гравців з баскетболу 3х3, член національної збірної України.
За наш клуб Сергій Юрченко виступатиме під номером 7. Зауважимо, що новачок встиг взяти участь у складі лучан в турнірі пам’яті Олексія Веремійчика, за підсумками якого був одним з найкращих гравців і став кращим центровим турніру.
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