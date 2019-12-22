БК «Старий Луцьк» підсилився досвідченим центровим

Баскетбольний клуб "Старий Луцьк-Університет" поповнився досвідченим бігменомПро це повідомляє пресслужба баскетбольного клубу.Сергій Юрченко став гравцем БК «Старий Луцьк-Університет». Досвідчений центровий у минулому сезоні виступав за «суперліговий» МБК «Миколаїв». Протягом кар’єри Сергій грав за «Авангард», БК «Говерла», БК «Золотой Век» та інші відомі команди. Окрім цього, новачок «Старого Луцька» – один з найкращих вітчизняних гравців з баскетболу 3х3, член національної збірної України.За наш клуб Сергій Юрченко виступатиме під номером 7. Зауважимо, що новачок встиг взяти участь у складі лучан в турнірі пам’яті Олексія Веремійчика, за підсумками якого був одним з найкращих гравців і став кращим центровим турніру.