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Український паспорт – у рейтингу «найсильніших»

Український паспорт – у рейтингу «найсильніших»
Український паспорт посідає 42-ге місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику, свідчить рейтинг Global Passport Power Rank 2020.

Оскільки на одній сходинці у рейтингу можуть перебувати декілька країн зі схожою сумарною статистикою відкритості кордонів, то Україна, займаючи 42-позицію, перебуває на 11-й сходинці рейтингу, - пише Радіо.Свобода".

За даними рейтингу, паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 70 країн.

Ще в 41 країні українці можуть отримувати візу по прибутті, а для поїздок до 87 держав мусять оформляти візу завчасно.

Першу позицію у рейтингу займає паспорт Нової Зеландії. Без віз його власники можуть відвідати 86 країн, візу по прибутті їм видадуть у 43 країнах. Другу позицію розділяють Німеччина, Австрія та Люксембург (93 та 35 країн відповідно).

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Теги: паспорт, рейтинг, Україна
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