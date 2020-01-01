В Україні для охорони місцевих виборів залучать авіацію





Про це під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, - пише



"Виходячи з розрахунків для забезпечення публічної безпеки під час місцевих виборів буде залучено майже 140 тис. правоохоронців. Передбачається залучення авіаційних підрозділів системи МВС для оперативного реагування на зміну обстановки", - розповів він.



Яровий наголосив, що особовий склад повністю забезпечений засобами індивідуального захисту.



"Проте, через особливості несення служби, на сьогодні у системі МВС хворих на коронавірус 246 осіб за добу. Тому ми будемо залучати резервні групи правоохоронців центрального апарату Нацполіції, курсантів ВНЗ та поліцейських з обласних управлінь", - уточнив він.



За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, в регіонах створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть постати під час проведення виборів.



"Щоб підвищити ефективність реалізації формування резервів і безпосереднього реагування. у рамках виборчої кампанії планується залучати нашу авіацію. Ми плануємо залучати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС - літаки та гелікоптери. Наявність гелікоптерів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг", - зазначив Гончаров.



Своєю чергою, голова Нацполіції Ігор Клименко зауважив, що кількість складених адміністративних протоколів та розпочатих кримінальних проваджень за місяць виборчої кампанії (на сьогодні 683 та 219) вже перевищує в 12 та 18 разів відповідно, аналогічні показники під час парламентських виборів.



Клименко підкреслив, що з 12 жовтня до 1 листопада весь особовий склад поліції працюватиме в посиленому варіанті несення служби.



Як розповів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, для охорони виборчих бюлетенів буде залучено близько 47 тисяч поліцейських.



"Щодобово для забезпечення правопорядку на вулицях населених пунктів та на автошляхах держави буде залучатися більше 10 тисяч поліцейських, це 2,7 тисяч патрулів. З метою своєчасного та якісного документування правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом, та інших повідомлень громадян, заплановано чергування 1 200 посилених слідчо-оперативних груп", - сказав він.



Місцеві вибори в Україні: коли і як відбудуться



5 вересня в Україні стартував виборчий процес в рамках підготовки і проведення місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.

Згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, по 24 вересня було заплановане подання документів до відповідних тервиборчкомів для реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів на посади сільського, селищного та міського голови.



Відмовитися від балотування кандидат чи партія, яка його висунула, можуть до 5 жовтня.



Починати здійснювати передвиборчу агітацію партія чи кандидат повинні наступного дня після реєстрації, а завершити - о 24:00 24 жовтня.



Тервиборчкоми мають утворити дільничні виборчі комісії до 9 жовтня.

Голосування відбуватиметься з 8:00 до 20:00 25 жовтня, а встановити його результати виборчкоми мають по 6 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 12 жовтня до 1 листопада весь особовий склад поліції працюватиме в посиленому варіанті несення служби. Також під час виборів працюватиме авіація.Про це під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, - пише УНІАН. "Виходячи з розрахунків для забезпечення публічної безпеки під час місцевих виборів буде залучено майже 140 тис. правоохоронців. Передбачається залучення авіаційних підрозділів системи МВС для оперативного реагування на зміну обстановки", - розповів він.Яровий наголосив, що особовий склад повністю забезпечений засобами індивідуального захисту."Проте, через особливості несення служби, на сьогодні у системі МВС хворих на коронавірус 246 осіб за добу. Тому ми будемо залучати резервні групи правоохоронців центрального апарату Нацполіції, курсантів ВНЗ та поліцейських з обласних управлінь", - уточнив він.За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, в регіонах створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть постати під час проведення виборів."Щоб підвищити ефективність реалізації формування резервів і безпосереднього реагування. у рамках виборчої кампанії планується залучати нашу авіацію. Ми плануємо залучати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС - літаки та гелікоптери. Наявність гелікоптерів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг", - зазначив Гончаров.Своєю чергою, голова Нацполіції Ігор Клименко зауважив, що кількість складених адміністративних протоколів та розпочатих кримінальних проваджень за місяць виборчої кампанії (на сьогодні 683 та 219) вже перевищує в 12 та 18 разів відповідно, аналогічні показники під час парламентських виборів.Клименко підкреслив, що з 12 жовтня до 1 листопада весь особовий склад поліції працюватиме в посиленому варіанті несення служби.Як розповів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, для охорони виборчих бюлетенів буде залучено близько 47 тисяч поліцейських."Щодобово для забезпечення правопорядку на вулицях населених пунктів та на автошляхах держави буде залучатися більше 10 тисяч поліцейських, це 2,7 тисяч патрулів. З метою своєчасного та якісного документування правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом, та інших повідомлень громадян, заплановано чергування 1 200 посилених слідчо-оперативних груп", - сказав він.5 вересня в Україні стартував виборчий процес в рамках підготовки і проведення місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.Згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, по 24 вересня було заплановане подання документів до відповідних тервиборчкомів для реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів на посади сільського, селищного та міського голови.Відмовитися від балотування кандидат чи партія, яка його висунула, можуть до 5 жовтня.Починати здійснювати передвиборчу агітацію партія чи кандидат повинні наступного дня після реєстрації, а завершити - о 24:00 24 жовтня.Тервиборчкоми мають утворити дільничні виборчі комісії до 9 жовтня.Голосування відбуватиметься з 8:00 до 20:00 25 жовтня, а встановити його результати виборчкоми мають по 6 листопада.

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