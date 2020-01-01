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Волинянин знаходить і дарує інвалідні візки. ФОТО

Волинянин знаходить і дарує інвалідні візки. ФОТО
Нововолинський активіст Андрій Близнюк, щоб покращити життя нововолинців з ураженням опорно-рухового апарату, вже 2 роки забезпечує їх інвалідними візками і засобами реабілітації.

Чоловік робить це абсолютно безкоштовно, - пише БУГ.

Андрій Близнюк розповідає, що ідея із забезпеченням людей з інвалідністю технічними транспортними засобами, зокрема, інвалідними візочками для дітей і дорослих, а також засобами для реабілітації, виникла не просто так. А з власного досвіду.
Волинянин знаходить і дарує інвалідні візки. ФОТО


Оскільки в Андрія – син з ДЦП, то перед його сім’єю постало питання пошуку інвалідного візка і він переконався, наскільки важко його дістати.

Знайшовши транспортний засіб для сина, не зупинився. Відтоді нікому не відмовляє у допомозі. За два роки вже роздав кілька десятків візочків. Тільки за останніх два тижні – 4: три дорослих і один дитячий.

«До мене звертаються люди не лише з Нововолинська, а й зі всієї України: Любомльського району, Львова, Херсонської області та з інших регіонів. Стараюся допомогти кожному, бо з власного прикладу знаю, як важко зараз дістати візочок.У нас в державі абсурд з тим всім. Є чимало людей зі всієї України, у тому числі й у Нововолинську, які ніяк не можуть добитися й отримати вкрай потрібного їм інвалідного візочка. А якщо держава врешті виділяє його, то він взагалі не зручний, не якісний і швидко ламається», – зазначив Андрій.
Волинянин знаходить і дарує інвалідні візки. ФОТО


Волонтер дістає інвалідні візочки й засоби для реабілітації із-за кордону. Допомагають йому в цій хорошій справі іноземні благодійники.

«Мені передають їх з Бельгії, Германії та інших країн. Віддають безкоштовно мені, безкоштовно даю і я. Але з однією умовою – щоб їх не продавали», – зауважив Андрій.

Вже не вперше допомагає нововолинцю голова громадської організації «Світ для дітей» Юлія Буденчук та інші свідомі містяни.

Андрій стверджує, що разом творити добро легше й веселіше.
Волинянин знаходить і дарує інвалідні візки. ФОТО
Волинянин знаходить і дарує інвалідні візки. ФОТО


Однак питання, яке на жаль, не вирішується – важкодоступність рідного міста для людей з інвалідністю, вважає благодійник. Він сподівається, що місцева влада врешті побачить, почує, і зверне на таких нововолинців свою увагу.

«В місті потрібно обладнати хороші, якісні пандуси, зробити спуски з бордюр, зокрема на пішохідних переходах. Зробити аби для людей з інвалідністю стали доступними місцеві школи, лікарні, Палац культури. Бо зараз вони для них закриті», – наголосив Андрій.

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Теги: Волинь, благодійність, Нововолинськ
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