На Волині браконьєр, якого спіймали активісти, погрожував їм гранатою. ВІДЕО





Відео опублікували на сторінці організації «Авто Євро Сила Волинь», активісти якої і переслідували браконьєра. Вони зазначають, що раніше цього ж чоловіка ловили на крадіжках сосен з лісу, - про це повідомляє



Інцидент стався у ніч на 7 жовтня на території Звірівського лісомисливського господарства, поблизу села Мощаниця Ківерцівського району. З відео видно, що чоловіки переслідували браконьєра на білій «Ниві», а коли той загруз в болоті – дістав гранату.



«Мені втрачати нема що!» – заявив чоловік, витягнувши кільце з гранати.





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