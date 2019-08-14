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На Волині браконьєр, якого спіймали активісти, погрожував їм гранатою. ВІДЕО

На Волині браконьєр, якого спіймали активісти, погрожував їм гранатою. ВІДЕО
На Волині активісти спіймали волинянина на браконьєрстві. Чоловік на автомобілі почав втікати, а коли машина застрягла в болоті, став погрожувати гранатою.

Відео опублікували на сторінці організації «Авто Євро Сила Волинь», активісти якої і переслідували браконьєра. Вони зазначають, що раніше цього ж чоловіка ловили на крадіжках сосен з лісу, - про це повідомляє ІА Волинські новини.

Інцидент стався у ніч на 7 жовтня на території Звірівського лісомисливського господарства, поблизу села Мощаниця Ківерцівського району. З відео видно, що чоловіки переслідували браконьєра на білій «Ниві», а коли той загруз в болоті – дістав гранату.

«Мені втрачати нема що!» – заявив чоловік, витягнувши кільце з гранати.


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Теги: Волинь, браконьєрство, інцидент
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