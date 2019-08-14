На Волині браконьєр, якого спіймали активісти, погрожував їм гранатою. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
На Волині активісти спіймали волинянина на браконьєрстві. Чоловік на автомобілі почав втікати, а коли машина застрягла в болоті, став погрожувати гранатою.
Відео опублікували на сторінці організації «Авто Євро Сила Волинь», активісти якої і переслідували браконьєра. Вони зазначають, що раніше цього ж чоловіка ловили на крадіжках сосен з лісу, - про це повідомляє ІА Волинські новини.
Інцидент стався у ніч на 7 жовтня на території Звірівського лісомисливського господарства, поблизу села Мощаниця Ківерцівського району. З відео видно, що чоловіки переслідували браконьєра на білій «Ниві», а коли той загруз в болоті – дістав гранату.
«Мені втрачати нема що!» – заявив чоловік, витягнувши кільце з гранати.
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Відео опублікували на сторінці організації «Авто Євро Сила Волинь», активісти якої і переслідували браконьєра. Вони зазначають, що раніше цього ж чоловіка ловили на крадіжках сосен з лісу, - про це повідомляє ІА Волинські новини.
Інцидент стався у ніч на 7 жовтня на території Звірівського лісомисливського господарства, поблизу села Мощаниця Ківерцівського району. З відео видно, що чоловіки переслідували браконьєра на білій «Ниві», а коли той загруз в болоті – дістав гранату.
«Мені втрачати нема що!» – заявив чоловік, витягнувши кільце з гранати.
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