На Волині почне роботу перша система відеофіксації для захисту затриманих і копів

У Нововолинському відділенні поліції запрацює система «Custody Records», яка сприятиме захисту прав та безпеки як затриманих, так і поліцейських.Ця система впроваджується Національною поліцією за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», ВБО «Українська Фундація Правової Допомоги» та ГО «Експертний Центр з Прав Людини», - йдеться на офіційному сайті поілції Волині.«Custody Records» - це система, в якій поєднано п’ять елементів:- робота інспекторів з прав людини,- електронна база,- належні умови тримання,- нормативно врегульовані процедури,- ефективний зовнішній контроль.Тобто система «Custody Records» передбачає електронну та відеофіксацію дій у режимі 24/7, що відбуваються із затриманими особами під час їх перебування в адміністративному приміщенні органу поліції та подальшому поміщенні до спецустанов поліції.Невдовзі, у співпраці з місцевою владою, в Нововолинському відділенні проведуть ремонт та облаштують приміщення відповідно до вимог цієї системи. Для повноцінного функціонування необхідне оснащення адміністративних приміщень засобами відеоспостереження, комп’ютерною технікою з програмним забезпеченням, серверами для зберігання відеозаписів та іншим обладнанням для об’єднання в єдину телекомунікаційну систему.На Волині це перший підрозділ, де запуститься така система, і керівництво ГУНП всіляко сприяє цьому. Очільник поліції Волині Юрій Крошко переконаний, що впровадження «Custody records» націлене як на мінімізацію можливих випадків незаконного поводження із затриманими, забезпечення контролю за дотриманням їхніх прав і свобод, так і на захист персоналу ІТТ від неправдивих обвинувачень щодо неправомірного поводження із затриманими. «Адже всі дії записуються на відеокамеру, і в будь-який час ми можемо прослідкувати, хто що говорив та вчиняв», - каже керівник.Очільник Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський впевнений, що це зменшить навантаження на працівників, адже за кількістю реєстрацій правопорушень в ЄРДР Нововолинськ на третій позиції після Луцька й Ковеля. Чи не щодня тут затримують і тих, хто вчинив адміністративні порушення. Також зараз триває процес приєднання навколишніх ОТГ, тож поліцейським додалось роботи, і автоматизована система має її спростити.Як система унеможливить людський фактор і насильство?Коли громадянин потрапляє до ІТТ, першим, хто його зустрічає, є інспектор з дотримання прав людини. Він пояснює, що затриманий знаходиться у безпеці і кожен його рух записується на камеру. В окремій кімнаті під відео та аудіозапис інспектор проводить з ним перше інтерв’ю. Поліцейський має робити позначки в системі і, якщо буде якась скарга, приймає її та віддає відповідному органу - ДВБ або ДБР. Протягом усього знаходження в ІТТ система також аналізує, чи не потрібна медична допомога затриманому. Тобто «Custody Records» автоматизує роботу поліцейського та унеможливлює людський фактор як причину незаконного насилля.За словами старшого інспектора з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності з дислокацією у Волинській області Управління дотримання прав людини Наталії Бартошук, Нововолинський підрозділ поліції буде поділений на дві зони. Перша - це зона службових приміщень, куди матимуть доступ виключно працівники поліції. Друга - зона роботи з затриманими особами, яка розташовуватиметься окремо і передбачатиме доступ туди виключно з дозволу працівника чергової частини. У другій зоні буде також кімната для конфіденційної зустрічі затриманого з захисником, місце для тимчасового перебування затриманого, кімната для проведення слідчих (розшукових) дій тощо.Такий безперервний моніторинг дозволить оперативно реагувати на екстрені ситуації та покращить стандарти захисту прав людини у поліції та місцях несвободи.