У волинському місті зі сміття виготовлятимуть добрива

Виконком Нововолинської міської ради, виробниче управлінням комунального господарства житлового комунального об’єднання Нововолинської міської ради і Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосфера плюс».Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Співпраця направлена на зменшення накопичення твердих побутових відходів на території полігону шляхом його сортування. В подальшому ці продукти планується відправляти на повторну переробку чи використовувати як паливні елементи. Також, завдяки використанню спеціальних технологій, з органічних відходів виготовлятимуться органічні добрива.У рамках Меморандуму планують:– встановлення на території полігону Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади мобільної сортувальної установки з переробки ТПВ та небезпечних відходів;– застосування екологічно-чистих технологій та забезпечення контролю за викидами у навколишнє середовище мобільної сортувальної установки під час її роботи;– першочергове сортування та переробка сміття, яке знаходиться на полігоні;– завантаження роботи такої мобільної сортувальної установки шляхом направлення усього обсягу ТПВ та небезпечних відходів, які фактично утворюються на території Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади;– створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів;– затвердження або внесення змін до вже діючої місцевої програми поводження з відходами на території Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади.