У волинському місті зі сміття виготовлятимуть добрива
Сьогодні, 07:34
Виконком Нововолинської міської ради, виробниче управлінням комунального господарства житлового комунального об’єднання Нововолинської міської ради і Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосфера плюс».
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Співпраця направлена на зменшення накопичення твердих побутових відходів на території полігону шляхом його сортування. В подальшому ці продукти планується відправляти на повторну переробку чи використовувати як паливні елементи. Також, завдяки використанню спеціальних технологій, з органічних відходів виготовлятимуться органічні добрива.
У рамках Меморандуму планують:
– встановлення на території полігону Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади мобільної сортувальної установки з переробки ТПВ та небезпечних відходів;
– застосування екологічно-чистих технологій та забезпечення контролю за викидами у навколишнє середовище мобільної сортувальної установки під час її роботи;
– першочергове сортування та переробка сміття, яке знаходиться на полігоні;
– завантаження роботи такої мобільної сортувальної установки шляхом направлення усього обсягу ТПВ та небезпечних відходів, які фактично утворюються на території Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади;
– створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів;
– затвердження або внесення змін до вже діючої місцевої програми поводження з відходами на території Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади.
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Співпраця направлена на зменшення накопичення твердих побутових відходів на території полігону шляхом його сортування. В подальшому ці продукти планується відправляти на повторну переробку чи використовувати як паливні елементи. Також, завдяки використанню спеціальних технологій, з органічних відходів виготовлятимуться органічні добрива.
У рамках Меморандуму планують:
– встановлення на території полігону Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади мобільної сортувальної установки з переробки ТПВ та небезпечних відходів;
– застосування екологічно-чистих технологій та забезпечення контролю за викидами у навколишнє середовище мобільної сортувальної установки під час її роботи;
– першочергове сортування та переробка сміття, яке знаходиться на полігоні;
– завантаження роботи такої мобільної сортувальної установки шляхом направлення усього обсягу ТПВ та небезпечних відходів, які фактично утворюються на території Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади;
– створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів;
– затвердження або внесення змін до вже діючої місцевої програми поводження з відходами на території Нововолинської міської об’єднаної територіальної громади.
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