В Україні змінилися правила нарахування субсидій





Про всі зміни та нововведення повідомляє



Норма про сплату 20% від доходів сім'ї почне діяти не відразу, а з 1 числа місяця, який настане після скасування карантину в країні.



Якщо карантин скасують в грудні, то платити 20% доходів потрібно буде з 1 січня. Поки все залишається як і раніше – платити треба 15% доходів.



Кому не потрібно оформляти субсидії



Всім домогосподарствам, які отримували субсидію у опалювальному сезоні 2019/2020 років, субсидію перепризначать автоматично.



Мають право на отримання допомоги і українці, яких звільнили з роботи на карантині (з 12 березня 2020 року) і які перебувають на обліку у службі зайнятості.



Які доходи враховують при оформленні субсидії



Враховують: зарплату всіх працездатних членів сім'ї, стипендію, допомогу по безробіттю, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи фізосіб-підприємців.



Для жителів сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів).



Нововведення: враховують житлові субсидії і пільги на оплату послуг ЖКГ, придбання палива та скрапленого газу і грошове забезпечення військовослужбовців, за винятком що знаходяться в зоні ООС.



До сукупного доходу сім'ї не вносять:



суму, яка виплачується одноразово при народженні і усиновленні дитини – 10 320 грн;



держдопомогу дітям-сиротам;



аліменти;



відсотки по депозитах, допомогу від благодійних організацій;



адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання і оплату житлокомпослуг;



разову виплату при присвоєнні статусу "Мати-героїня" (10 прожмінімумів для працездатних на 1 січня поточного року, зараз 20 270 грн);



компенсацію в рамках послуги "муніципальна няня";



соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А (що вимагає постійного догляду).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні в новому опалювальному сезоні змінилися правила надання субсидій. Головне нововведення – одержувачам допомоги доведеться оплачувати комунальні послуги в розмірі 20% доходів сім'ї, а не 15% як було раніше.Про всі зміни та нововведення повідомляє OBOZREVATEL Норма про сплату 20% від доходів сім'ї почне діяти не відразу, а з 1 числа місяця, який настане після скасування карантину в країні.Якщо карантин скасують в грудні, то платити 20% доходів потрібно буде з 1 січня. Поки все залишається як і раніше – платити треба 15% доходів.Всім домогосподарствам, які отримували субсидію у опалювальному сезоні 2019/2020 років, субсидію перепризначать автоматично.Мають право на отримання допомоги і українці, яких звільнили з роботи на карантині (з 12 березня 2020 року) і які перебувають на обліку у службі зайнятості.Враховують: зарплату всіх працездатних членів сім'ї, стипендію, допомогу по безробіттю, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи фізосіб-підприємців.Для жителів сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів).Нововведення: враховують житлові субсидії і пільги на оплату послуг ЖКГ, придбання палива та скрапленого газу і грошове забезпечення військовослужбовців, за винятком що знаходяться в зоні ООС.До сукупного доходу сім'ї не вносять:суму, яка виплачується одноразово при народженні і усиновленні дитини – 10 320 грн;держдопомогу дітям-сиротам;аліменти;відсотки по депозитах, допомогу від благодійних організацій;адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання і оплату житлокомпослуг;разову виплату при присвоєнні статусу "Мати-героїня" (10 прожмінімумів для працездатних на 1 січня поточного року, зараз 20 270 грн);компенсацію в рамках послуги "муніципальна няня";соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А (що вимагає постійного догляду).

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