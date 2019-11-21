В Україні змінилися правила нарахування субсидій
Сьогодні, 06:33
В Україні в новому опалювальному сезоні змінилися правила надання субсидій. Головне нововведення – одержувачам допомоги доведеться оплачувати комунальні послуги в розмірі 20% доходів сім'ї, а не 15% як було раніше.
Про всі зміни та нововведення повідомляє OBOZREVATEL.
Норма про сплату 20% від доходів сім'ї почне діяти не відразу, а з 1 числа місяця, який настане після скасування карантину в країні.
Якщо карантин скасують в грудні, то платити 20% доходів потрібно буде з 1 січня. Поки все залишається як і раніше – платити треба 15% доходів.
Кому не потрібно оформляти субсидії
Всім домогосподарствам, які отримували субсидію у опалювальному сезоні 2019/2020 років, субсидію перепризначать автоматично.
Мають право на отримання допомоги і українці, яких звільнили з роботи на карантині (з 12 березня 2020 року) і які перебувають на обліку у службі зайнятості.
Які доходи враховують при оформленні субсидії
Враховують: зарплату всіх працездатних членів сім'ї, стипендію, допомогу по безробіттю, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи фізосіб-підприємців.
Для жителів сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів).
Нововведення: враховують житлові субсидії і пільги на оплату послуг ЖКГ, придбання палива та скрапленого газу і грошове забезпечення військовослужбовців, за винятком що знаходяться в зоні ООС.
До сукупного доходу сім'ї не вносять:
суму, яка виплачується одноразово при народженні і усиновленні дитини – 10 320 грн;
держдопомогу дітям-сиротам;
аліменти;
відсотки по депозитах, допомогу від благодійних організацій;
адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання і оплату житлокомпослуг;
разову виплату при присвоєнні статусу "Мати-героїня" (10 прожмінімумів для працездатних на 1 січня поточного року, зараз 20 270 грн);
компенсацію в рамках послуги "муніципальна няня";
соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А (що вимагає постійного догляду).
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Про всі зміни та нововведення повідомляє OBOZREVATEL.
Норма про сплату 20% від доходів сім'ї почне діяти не відразу, а з 1 числа місяця, який настане після скасування карантину в країні.
Якщо карантин скасують в грудні, то платити 20% доходів потрібно буде з 1 січня. Поки все залишається як і раніше – платити треба 15% доходів.
Кому не потрібно оформляти субсидії
Всім домогосподарствам, які отримували субсидію у опалювальному сезоні 2019/2020 років, субсидію перепризначать автоматично.
Мають право на отримання допомоги і українці, яких звільнили з роботи на карантині (з 12 березня 2020 року) і які перебувають на обліку у службі зайнятості.
Які доходи враховують при оформленні субсидії
Враховують: зарплату всіх працездатних членів сім'ї, стипендію, допомогу по безробіттю, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи фізосіб-підприємців.
Для жителів сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів).
Нововведення: враховують житлові субсидії і пільги на оплату послуг ЖКГ, придбання палива та скрапленого газу і грошове забезпечення військовослужбовців, за винятком що знаходяться в зоні ООС.
До сукупного доходу сім'ї не вносять:
суму, яка виплачується одноразово при народженні і усиновленні дитини – 10 320 грн;
держдопомогу дітям-сиротам;
аліменти;
відсотки по депозитах, допомогу від благодійних організацій;
адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання і оплату житлокомпослуг;
разову виплату при присвоєнні статусу "Мати-героїня" (10 прожмінімумів для працездатних на 1 січня поточного року, зараз 20 270 грн);
компенсацію в рамках послуги "муніципальна няня";
соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А (що вимагає постійного догляду).
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