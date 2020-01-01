Змушував віджиматися і вдарив у груди: нацгвардієць вбив товариша по службі





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За даними попереднього розслідування, військовий змушував віджиматися іншого солдата, хоча між ними не було відносин підлеглості. Після цього він "віддав команду "Струнко" і кулаком завдав одного удару в область грудної клітки". У результаті цього солдат втратив свідомість. Його намагалася врятувати бригада швидкої допомоги, але не змогла.



Зловмиснику оголосили про підозру за статтею про порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді смерті солдата цієї ж військової частини (ч.3 ст.406 КК України).



Нацгвардієць затриманий, вирішується питання про арешт. Якщо провину доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.



Раніше в Херсонській області знайшли задушеним військовослужбовця. У скоєнні умисного вбивства обґрунтовано підозрюється його 25-річний товариш по службі, встановили копи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю Нацгвардії, який знущався над своїм товаришем по службі, у результаті чого той помер.Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на пресслужбу ДБР.За даними попереднього розслідування, військовий змушував віджиматися іншого солдата, хоча між ними не було відносин підлеглості. Після цього він "віддав команду "Струнко" і кулаком завдав одного удару в область грудної клітки". У результаті цього солдат втратив свідомість. Його намагалася врятувати бригада швидкої допомоги, але не змогла.Зловмиснику оголосили про підозру за статтею про порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді смерті солдата цієї ж військової частини (ч.3 ст.406 КК України).Нацгвардієць затриманий, вирішується питання про арешт. Якщо провину доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.Раніше в Херсонській області знайшли задушеним військовослужбовця. У скоєнні умисного вбивства обґрунтовано підозрюється його 25-річний товариш по службі, встановили копи.

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